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Spor CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Beşiktaş
Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Beşiktaş

Yeniakit Publisher
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CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 0 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.

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Fenerbahçe 0 - 0 Beşiktaş

18' Ceza sahası çizgisi üstünden serbest vuruş kullanan Oğuz doğrudan kaleyi düşündü. Oğuz'un şutunda topu kale önündeki Emirhan'ın kafayla uzaklaştırdı.

17' Sol kanattan ceza sahasına girmek isteyen Guendouzi, Salih'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem ilk başta oyunu devam ettirse de daha sonra faul kararı verdi.

10' Ani gelişen Beşiktaş atağında topla birlikte çıkan Olaitan pasını Cerny'ye verdi. Cerny ceza sahasının sağından içeri ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top ceza sahasının solunda Rıdvan'da kaldı. İçeri sokulmak isteyen Rıdvan savunmayı geçemedi.

6' Greenwood ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Sert şutta savunmaya çarpan top kornere gitti.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER 

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

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