CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Beşiktaş
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 0 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
Fenerbahçe 0 - 0 Beşiktaş
18' Ceza sahası çizgisi üstünden serbest vuruş kullanan Oğuz doğrudan kaleyi düşündü. Oğuz'un şutunda topu kale önündeki Emirhan'ın kafayla uzaklaştırdı.
17' Sol kanattan ceza sahasına girmek isteyen Guendouzi, Salih'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem ilk başta oyunu devam ettirse de daha sonra faul kararı verdi.
10' Ani gelişen Beşiktaş atağında topla birlikte çıkan Olaitan pasını Cerny'ye verdi. Cerny ceza sahasının sağından içeri ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top ceza sahasının solunda Rıdvan'da kaldı. İçeri sokulmak isteyen Rıdvan savunmayı geçemedi.
6' Greenwood ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Sert şutta savunmaya çarpan top kornere gitti.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.