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Ekonomi Bakan Göktaş: Toplam tutar 9,3 milyar lira! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda
Ekonomi

Bakan Göktaş: Toplam tutar 9,3 milyar lira! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

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Bakan Göktaş: Toplam tutar 9,3 milyar lira! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin başladığını duyurdu. Hak sahiplerine toplam 9,3 milyar lira ödeme yapılacak.

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmasına başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayı içerisinde toplam 9,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını bildirdi. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

 

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

 

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Eylül ayında 5,3 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve 4 milyar lira tutarında engelli aylığı olmak üzere toplam 9,3 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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