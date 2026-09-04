Cem Yılmaz son halini paylaştı! Bir deri bir kemik kaldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve ardından anjiyo olup, stent ve balon takılan Cem Yılmaz, hastaneden taburcu edilmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz’ın zayıf hali ise sevenlerin dikkatinden kaçmadı.

SIRA TOPLUMDA

Paylaşımda sigarayı bıraktığını söyleyen Yılmaz, “Evet Sigarayı bıraktım, kiloyu verdim... İstediğiniz her şeyi yaptım sıra toplumda bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi ? Evet toplum söz sende :)) Allaha şükür sağlığım iyi tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız. 1 haftadır kalbine damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın... Damar çok önemli.” ifadelerini kullandı.