Cem Yılmaz son halini paylaştı! Bir deri bir kemik kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi edilen Cem Yılmaz’ın, sigarayı bıraktığını açıkladığı paylaşımda bir deri bir kemik kalması dikkat çekti.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve ardından anjiyo olup, stent ve balon takılan Cem Yılmaz, hastaneden taburcu edilmişti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz’ın zayıf hali ise sevenlerin dikkatinden kaçmadı.
SIRA TOPLUMDA
Paylaşımda sigarayı bıraktığını söyleyen Yılmaz, “Evet Sigarayı bıraktım, kiloyu verdim... İstediğiniz her şeyi yaptım sıra toplumda bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi ? Evet toplum söz sende :)) Allaha şükür sağlığım iyi tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız. 1 haftadır kalbine damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın... Damar çok önemli.” ifadelerini kullandı.