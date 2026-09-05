Bakan Çiftçi'den şehit polis için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik denetimi sırasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın, dün Esenyurt'ta gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Topatan'ın, korsan taksicilik yaptığı belirlenen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandığını aktaran Çiftçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu ifade etti.

Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."