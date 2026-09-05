Avrupa yolcuları aman dikkat! O uygulama kalkıyor uçağınızı kaçırmayın

Böylece AB dışından gelen kısa süreli ziyaretçiler için parmak izi ve yüz görüntüsü gibi biyometrik verilerin kullanıldığı kontrollerde sınır yetkililerinin hareket alanı daralacak. Avrupa Komisyonu, EES'nin yaz boyunca genel olarak iyi çalıştığını açıklarken bazı üye ülkelerle sistemin uygulanmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. EES ile Schengen Bölgesi'nin dış sınırlarından giriş ve çıkış yapan kısa süreli AB dışı ziyaretçilerin pasaport bilgileri, giriş-çıkış tarihleri ve biyometrik verileri elektronik ortamda kaydediliyor.