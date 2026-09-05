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Avrupa yolcuları aman dikkat! O uygulama kalkıyor uçağınızı kaçırmayın

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Avrupa yolcuları aman dikkat! O uygulama kalkıyor uçağınızı kaçırmayın

Avrupa Birliği'nin dijital sınır sistemi EES'de yaz aylarında uygulamaya konulan geçici esneklik 6 Eylül itibariyle kalkıyor. Biyometrik kontrollerin zorunlu hale gelmesiyle havalimanlarındaki bekleme sürelerinin ciddi oranda artması öngörülüyor. Frankfurt Havalimanı'nda ortalama bekleme süresi temmuz ayında 120 dakikaya ulaştı. Münih'te 31 dakikalık bekleme süresinin 60 dakikaya kadar çıktığı, Amsterdam'da ise maksimum bekleme süresinin 80 dakikadan 120 dakikaya yükseldiği öğrenildi.

#1
Foto - Avrupa yolcuları aman dikkat! O uygulama kalkıyor uçağınızı kaçırmayın

Avrupa'ya seyahat planı yapan milyonlarca yolcuyu ilgilendiren uygulamada kritik tarih geldi. Ekim 2025'te kademeli olarak başlayan ve 10 Nisan 2026'da tamamen devreye alınan EES için yaz aylarında sağlanan geçici kolaylıklar sona eriyor. yaz döneminde yoğunluğun kabul edilemez seviyelere ulaşması halinde üye ülkelere belirli sınır noktalarında biyometrik veri toplamayı geçici olarak durdurma imkanı verilmişti. Söz konusu esnekliğin 6 Eylül itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

#2
Foto - Avrupa yolcuları aman dikkat! O uygulama kalkıyor uçağınızı kaçırmayın

Böylece AB dışından gelen kısa süreli ziyaretçiler için parmak izi ve yüz görüntüsü gibi biyometrik verilerin kullanıldığı kontrollerde sınır yetkililerinin hareket alanı daralacak. Avrupa Komisyonu, EES'nin yaz boyunca genel olarak iyi çalıştığını açıklarken bazı üye ülkelerle sistemin uygulanmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. EES ile Schengen Bölgesi'nin dış sınırlarından giriş ve çıkış yapan kısa süreli AB dışı ziyaretçilerin pasaport bilgileri, giriş-çıkış tarihleri ve biyometrik verileri elektronik ortamda kaydediliyor.

#3
Foto - Avrupa yolcuları aman dikkat! O uygulama kalkıyor uçağınızı kaçırmayın

Sistemle birlikte pasaportlara manuel damga vurulmasının yerini dijital kayıt aldı. Böylece Schengen'deki 90 gün/180 gün kuralı da elektronik olarak takip ediliyor ve izin verilen kalış süresini aşan yolcular otomatik olarak tespit edilebiliyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) paylaştığı verilere göre daha önce yaklaşık 20-25 saniye süren standart pasaport kontrolü, EES kapsamında yaklaşık 90 saniyeye kadar çıkabiliyor.

#4
Foto - Avrupa yolcuları aman dikkat! O uygulama kalkıyor uçağınızı kaçırmayın

Sektör temsilcileri, geçici esnekliğin kaldırılmasının özellikle yoğun havalimanlarında bekleme sürelerini yeniden artırabileceği uyarısında bulunuyor. Financial Times ile seyahat analiz grubu Qsensor'ın araştırmasına göre Frankfurt Havalimanı'nda ortalama bekleme süresi temmuz ayında 120 dakikaya ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde süre 60 dakika seviyesindeydi.

#5
Foto - Avrupa yolcuları aman dikkat! O uygulama kalkıyor uçağınızı kaçırmayın

Münih'te 31 dakikalık bekleme süresinin 60 dakikaya kadar çıktığı, Amsterdam'da ise maksimum bekleme süresinin 80 dakikadan 120 dakikaya yükseldiği aktarıldı.Seyahat sektörü temsilcileri, 6 Eylül sonrasında Avrupa sınır kontrolünden geçecek yolcuların seyahat programlarında daha geniş zaman aralıkları bırakmasını tavsiye ediyor.

#6
Foto - Avrupa yolcuları aman dikkat! O uygulama kalkıyor uçağınızı kaçırmayın

Global Work & Travel CEO'su Himmelmann, özellikle kısa aktarma sürelerinden kaçınılması gerektiğini belirterek, "Kağıt üzerinde tamamen makul görünen bir aktarma, sınırda bir saat veya daha fazla zaman kaybetmeniz halinde çok kısa sürede sıkıntılı bir hale gelebilir" dedi.Ö IATA ve seyahat sektörü kuruluşları ise yoğunluk halinde biyometrik kontrollerin kısmen askıya alınmasına imkan veren esnekliğin 6 Eylül sonrasında da sürdürülmesi için Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunuyor.

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