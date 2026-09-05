Avrupa yolcuları aman dikkat! O uygulama kalkıyor uçağınızı kaçırmayın
Avrupa Birliği'nin dijital sınır sistemi EES'de yaz aylarında uygulamaya konulan geçici esneklik 6 Eylül itibariyle kalkıyor. Biyometrik kontrollerin zorunlu hale gelmesiyle havalimanlarındaki bekleme sürelerinin ciddi oranda artması öngörülüyor. Frankfurt Havalimanı'nda ortalama bekleme süresi temmuz ayında 120 dakikaya ulaştı. Münih'te 31 dakikalık bekleme süresinin 60 dakikaya kadar çıktığı, Amsterdam'da ise maksimum bekleme süresinin 80 dakikadan 120 dakikaya yükseldiği öğrenildi.