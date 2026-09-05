İsrail ordusu yardım yolunu kesti: Filistinli aileler 27 gündür aç susuz!

İsrail ordusu, Batı Şeria’nın Kusra beldesinde 27 gündür kuşatma altında bulunan üç Filistinli aileye yardım götürmek isteyen yaklaşık 50 aktivistin bölgeye geçişine izin vermedi. Gıda, su ve ilaçtan mahrum bırakılan ailelere yönelik kuşatma, İsrail’in Batı Şeria’daki zorla yerinden etme ve soykırım siyasetinin bir başka örneği olarak değerlendirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik kuşatma ve zorla yerinden etme baskısı sürüyor.

İsrail ordusu, Ras el-Ayn’a çıkan yolu askerî araçlar ve çok sayıda askerle kapatarak aktivistlerin Filistinli ailelere ulaşmasına izin vermedi. Aktivistlerin beraberinde getirdiği su ve gıda malzemeleri ise uzun süren görüşmelerin ardından bir araçla ailelere gönderilebildi.

Kusra Konseyi Başkanı Abdülazim el-Vadi, üç evin çevresinin tamamen kuşatıldığını, ailelerin kasabayla bağlantısının kesildiğini belirterek İsrail ordusunun bölgeyi “kapalı askerî alan” ilan ettiğini söyledi. El-Vadi, dağın çevresine demir ve beton engeller kurulduğunu ve Filistinlilerin günlük ihtiyaçlarına ulaşmasının sistematik biçimde engellendiğini kaydetti.

“Bu tam olarak etnik temizlik”

Yardım girişimine katılan aktivist Itay, Filistinli ailelerin yiyecek, su ve ilaçtan mahrum bırakıldığını belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Itay, silahlı yerleşimcilerin arkasında onları koruyan ve teşvik eden hükümet politikalarının bulunduğunu söyledi.

Filistinlilerin bölgeden sürülerek topraklarının ele geçirilmek istendiğini ifade eden aktivist, “Filistinlileri sınır dışı etmek, onları sürmek ve bütün toprağa sahip olmak istiyorlar. Bu tam olarak etnik temizlik.” dedi.

Kusra’daki kuşatma 9 Ağustos’ta başlamıştı. Silahlı Yahudi teröristler, Filistinlilere ait üç evin çevresini kapatmış, bahçelere çadır kurmuş ve ailelerin giriş çıkışlarını engellemişti. Evlerin su, gıda ve elektrik erişimine de müdahale edilmişti.

Geçtiğimiz hafta ise kamyonlarla bölgeye gelen silahlı ve maskeli İsrailli teröristler Kusra ve Calut köylerinde Filistinlilere saldırmıştı. Bölgeye gelen İsrail askerlerinin saldırganların ayrılmasına müdahale etmediği, saldırıya uğrayan bazı Filistinlileri ise alıkoyduğu bildirilmişti.

Kaynak: Focus+