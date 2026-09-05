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Dökülen sıvalar gerçeği ortaya çıkardı: Beş asırlık camide şaşırtan manzara!

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Dökülen sıvalar gerçeği ortaya çıkardı: Beş asırlık camide şaşırtan manzara!

Bursa'da Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Tuz Pazarı Cami'nde dökülen sıva ve boyaların altında 550 yıldır gizli kalan sır ortaya çıktı.

#1
Foto - Dökülen sıvalar gerçeği ortaya çıkardı: Beş asırlık camide şaşırtan manzara!

Bursa'nın tarihi camilerinden Tuz Pazarı Cami'nde zaman içerisinde duvarlarda meydana gelen dökülmeler, yapının geçmişine ışık tutabilecek önemli detayları ortaya çıkardı.

#2
Foto - Dökülen sıvalar gerçeği ortaya çıkardı: Beş asırlık camide şaşırtan manzara!

BEZEME VE NAKIŞLAR ORTAYA ÇIKTI Duvar yüzeyindeki sonraki dönem uygulamalarının dökülmesiyle, altında bulunan bezeme ve nakışlar görünür hale geldi.

#3
Foto - Dökülen sıvalar gerçeği ortaya çıkardı: Beş asırlık camide şaşırtan manzara!

Ortaya çıkan işlemelerin tarihinin kesin olarak belirlenmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Anıtlar Kurulu tarafından çalışmalar yürütülürken, tarihi bezemelerin caminin ilk yapıldığı döneme ait olabileceği değerlendiriliyor.

#4
Foto - Dökülen sıvalar gerçeği ortaya çıkardı: Beş asırlık camide şaşırtan manzara!

10 YILDIR ÇALIŞMA YAPILIYOR Tuz Pazarı Camii Derneği Başkanı Ümit Altındiş, yapıyla ilgili yaklaşık 10 yılı aşkın süre önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvurduklarını ve sonrasında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

#5
Foto - Dökülen sıvalar gerçeği ortaya çıkardı: Beş asırlık camide şaşırtan manzara!

Altındiş, deprem sonrasında önceliğin hasar gören camilere verilmesi nedeniyle yapının restorasyon sürecinin beklemeye alındığını belirterek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sağlanacak ödenekle çalışmaların yeniden yapılmasını beklediklerini kaydetti.

#6
Foto - Dökülen sıvalar gerçeği ortaya çıkardı: Beş asırlık camide şaşırtan manzara!

GİZEMİ HALA KORUNUYOR Altındiş, caminin bazı bölümlerinin 1961 yılında yeniden yapıldığını belirterek, "1961 yılında tekrar bir ustamız tarafından yapılmış fakat onun altındaki işlemelerin tarihi henüz belli değil. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün arşivlerinde belki onarımla ilgili kayıtlar çıkabilir." dedi.

#7
Foto - Dökülen sıvalar gerçeği ortaya çıkardı: Beş asırlık camide şaşırtan manzara!

YENİDEN İHYA EDİLECEK Duvarlarda ortaya çıkan tarihi dokunun korunmasının önemine dikkat çeken Altındiş, yapılacak restorasyon kapsamında orijinal olduğu tespit edilen bölümlerin yeniden ihya edileceğini ifade etti.

#8
Foto - Dökülen sıvalar gerçeği ortaya çıkardı: Beş asırlık camide şaşırtan manzara!

Tarihi caminin duvarlarında boya ve sıvaların dökülmesiyle ortaya çıkan desenler, hem ziyaretçilerin hem de bölge sakinlerinin ilgisini çekerken, bezemelerin hangi döneme ait olduğunun yapılacak çalışmaların ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

#9
Foto - Dökülen sıvalar gerçeği ortaya çıkardı: Beş asırlık camide şaşırtan manzara!

Öte yandan sıvaların dökülmesine caminin güney bölümünde son dönemde inşa edilen tuvaletin rutubete sebep olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

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