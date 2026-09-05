  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken Melih Gökçek çıkışı: İftiralarınız sakız mı oldu? Metin Öztürk’ten Sert Tepki: "Ne Yaparsanız Yapın, Galatasaray Yine Şampiyon Olacak!" Rum kesiminden yeni alçaklık! Mekke Savunma İttifakı'na Mısır da katılırsa dengeler değişir! ABD ve Çin seviyesinde dev güç Sudan çok petrolü olan komşu ülkenin vatandaşları benzin bulamıyor! Bolu Belediyesi operasyonunda sıcak gelişme! Tanju Özcan dahil 7 kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı imzasıyla 35 İle yeni müftü atandı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı 5 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 5 Eylül 1071: Hatîb-i Bağdâdî'nin vefatı (Hadis Hâfızı ve Tarihçi)
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na mesaj
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na mesaj

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER 23. İmam Hatipliler Kurultayı’na gönderdiği video mesajda "Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor" diyerek bu güzide kurumların Türkiye'nin şahlanışındaki kritik rolünü vurguladı. Yasakların ve vesayetçi zihniyetin tarihe gömüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, harp okullarından LGS ve YKS derecelerine kadar her alanda göğüs kabartan bu tarihi başarının Türkiye’nin normalleştiğinin en somut kanıtı olduğunu ilan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip okullarının başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayiinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder 23’ünci İmam Hatipliler Kurultayı’na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında, "Gönüllü kuruluşlarımızdan eğitim kurumlarımıza, akademisyenlerimizden, öğrenci, öğretmen ve mezunlarımıza, İmam Hatip davasına gönül vermiş tüm kardeşlerimizi Trabzon’da buluşturan Önder’i tebrik ediyorum. Kurultay kapsamındaki panel ve oturumlarda ortaya konulacak fikir ve önerilerin geçmiş ile birlikte bugünü ve geleceği de kuşatan teklif ve değerlendirmelerin ortak vizyonumuza katkı sunmasını temenni ediyorum. İmam Hatip okullarımızın kurulması, yaşatılması, güçlendirilmesi bu güzide eğitim yuvalarının daha fazla gencimize ulaşması için mücadele vermiş tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 75 yıllık bu mücadelenin bugün ki neferleri, taşıyıcıları ve sancaktarları olan siz değerli kardeşlerime Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum" dedi.

“NELER BAŞARABİLDİĞİNE ŞAHİT OLDUK”

Başkan Erdoğan, "Bunu bir kez daha büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayiinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Önlerindeki zuhuri engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve Yükseköğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılar ile göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye’nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz" açıklamasını yaptı.

"İMAM HATİPLİ GENÇLER ÜLKEYE HİZMET EDİYOR!"

Hangi okuldan mezun olursa olsun şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyduğunu kaydeden Erdoğan, "İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un ‘Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek’ mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliği Türkiye’nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan Türkiye’nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz birlikte Türkiye’yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlarca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Mücadele ve mücahede azminizi mukavim eylesin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sıddık Eraslan için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sıddık Eraslan için taziye mesajı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sıddık Eraslan için taziye mesajı

Başkan Erdoğan büyük önem veriyor! Ey gayri milliler iyi dinleyin: Türk lirası ile ihracat uçuşa geçti
Başkan Erdoğan büyük önem veriyor! Ey gayri milliler iyi dinleyin: Türk lirası ile ihracat uçuşa geçti

Gündem

Başkan Erdoğan büyük önem veriyor! Ey gayri milliler iyi dinleyin: Türk lirası ile ihracat uçuşa geçti

Başkan Erdoğan İsrail'in İran planını bozdu
Başkan Erdoğan İsrail'in İran planını bozdu

Siyaset

Başkan Erdoğan İsrail'in İran planını bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Erdoğan: Geçmişiyle bağı kopanın inşa edebileceği bir istikbal yoktur
Erdoğan: Geçmişiyle bağı kopanın inşa edebileceği bir istikbal yoktur

Siyaset

Erdoğan: Geçmişiyle bağı kopanın inşa edebileceği bir istikbal yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Evet çok doğru o günleri bilmeyen gençler bu gün özgürlük mözgürlük falan diye bahsediyor ya inanın ne diyeceğimi bilemiyorum.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23