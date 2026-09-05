Yeni Partili vatandaş Atatürk’ün ilkelerini sıraladı: Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız!

Sosyal medyada yayılan bir sokak röportajında yaşanan diyalog izleyenleri şaşırttı.

Kanal Türkiye mikrofonuna konuşan ve “Ben Atatürkçüyüm” diyen bir kadın ile muhabir arasında geçen konuşma, Atatürk'ün ilkelerinin sorulmasının ardından bambaşka bir noktaya gitti.

“BEN ATATÜRKÇÜYÜM”

Röportaj sırasında siyasi görüşlerini anlatan kadın, Atatürkçü olduğunu özellikle vurguladı.

Bunun üzerine muhabir kadına Atatürk'ün ilkelerini sorarak:

“Atatürk'ün ilkelerini sayar mısınız?”

diye yöneltti.

Kadın ise soruya cevap vermeye çalışırken Atatürk'ün altı temel ilkesini saymak yerine oldukça farklı ifadeler kullandı.

MUHABİR YARDIMCI OLMAK İSTEDİ

Videodaki diyaloğa göre kadın soruya cevap vermekte zorlanınca muhabir:

“Yardımcı olayım isterseniz...”

ifadelerini kullandı.

Ardından kadının verdiği cevap röportajın en dikkat çekici bölümünü oluşturdu.

ATATÜRK'ÜN İLKELERİ SORULDU, ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ SIRALADI

Atatürk'ün ilkeleri olan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılığı sıralaması beklenen kadın şu ifadeleri kullandı:

“Bir olacağız...”

Ardından sözlerini:

“İri de olacağız.”

diye sürdürdü.

Kadın daha sonra:

“Diri olacağız.”

ifadelerini kullandı ve sözlerini:

“Hep birlikte Türkiye olacağız.”

diyerek tamamladı.

Ortaya çıkan tablo ise dikkat çekiciydi. Kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan kadın, Atatürk'ün ilkeleri sorulduğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır meydanlarda kullandığı birlik ve beraberlik sloganını sıralamış oldu.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Röportajın sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüler kullanıcıların ilgisini çekti.

Özellikle kadının önce “Ben Atatürkçüyüm” demesi, hemen ardından Atatürk'ün ilkelerini sayması istendiğinde Erdoğan'ın sözlerini sıralaması videonun en çok dikkat çeken bölümü oldu.

Videoda yer alan diyalog, siyasi kimlik ve semboller üzerinden yapılan tartışmaların yanında, vatandaşların savunduklarını söyledikleri siyasi ve tarihî değerler hakkındaki bilgi düzeyini de yeniden gündeme taşıdı.