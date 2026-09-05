Herkes sonucunu merak ediyordu! Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi ertelendi
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Üsküdar Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanırken, salt çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle seçimler Meclis Başkanı tarafından 8 Eylül tarihine ertelendi.
Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından bugün Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez başkanvekili seçimi yapılacaktı ancak salt çoğunluk sağlanamadı. Seçim 8 Eylül'e ertelendi.
AK Parti'nin tirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi gerçekleştirilemedi. Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde saat 10:00'da başlaması beklenen başkan vekili seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için 8 Eylül'e ertelendi. Öte yandan belediye binası önünde alınan geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekti.
BAZI OY PUSULALARIYLA İLGİLİ KARŞILIKLI İTİRAZLAR OLMUŞTU
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkanvekili seçimlerinde CHP'den 28, Cumhur ittifakından 17 üye sandık başına gitmişti.
5 Ağustos'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya aldığı 22 oyla başkanvekili seçilmişti.
Oylama sonucunda bazı oy pusulalarıyla ilgili karşılıklı itirazlar olmuştu. AK Parti Grubu, Meclis Divanı'na itiraz dilekçesi sunmuş ardından da iki ayrı suç duyurusunda bulunmuştu.
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkanvekilliği seçiminde yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
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