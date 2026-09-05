HÜDA PAR'a kadın düşmanı diyenler kadınları dayak manyağı yapıyor! Sekülerlik ruhi bir hastalıktır

Kadınlar üzerinden HÜDA PAR’ı hedef alan CHP, kendi mensupları ve yönettiği belediyelerde peş peşe gündeme gelen taciz, şiddet, istismar ve kadınlara iş vaadiyle ahlaksız şeyler dayatılmasıyla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz seçimlerde bütün propagandasını HÜDA PAR karşıtlığı üzerine kuran CHP, “Devlet kimsesiz kadınlara sahip çıksın, maddi destek sağlasın” önerisini çarpıtarak “Kadınları sahiplendirecekler” diye meydan meydan dolaştı. Ancak kadınlar üzerinden HÜDA PAR’ı hedef alan CHP’nin adı, kendi mensupları hakkındaki taciz ve şiddet iddialarıyla gündemden düşmüyor.

Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek’in bir kadına fiziksel şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç de yaşananlara sert tepki göstererek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, “Seçim döneminde meydanlarda kadınlar üzerinden HÜDA PAR’a saldıran Özgür Efendi, neredesin?” diye sordu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dinç, Özgür Özel’e şu sözlerle seslendi:

“Seçim döneminde meydanlarda kadınlar üzerinden HÜDA PAR’a saldıran Özgür Efendi, neredesin? CHP’li bir ismin kadına yönelik şiddeti kameralar önünde yaşandı ve bunu bütün dünya gördü.”

CHP’nin seçim sürecinde HÜDA PAR’ı asılsız iddialarla hedef aldığını savunan Dinç, “Biraz vicdanınız varsa çıkıp ilk olarak kadınlara hak ettiği değeri veren HÜDA PAR’dan özür dileyeceksiniz. Tabii vicdanınız varsa…” ifadelerini kullandı.

Dinç, yaşanan olay nedeniyle bütün CHP’lileri suçlamadıklarını belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Buna rağmen biz, sizin gibi hareket edip bütün CHP’lileri töhmet altında bırakmayız. Kimseye iftira atarak Makyavelist bir siyaset de izlemeyiz. Çünkü biz, âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarız.”

CHP'nin son yıllardaki skandal dosyası kabarık.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede

16 yaşındaki bir kız çocuğuna elektronik iletişim araçlarıyla cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla Şubat 2026’da tutuklandı. CHP’den seçilen Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan

Edirne’de bir evde bulunan kadınlara tacizde bulunduğu iddiası üzerine Ağustos 2026’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “cinsel taciz” ve “sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı” suçlarından soruşturma başlatıldı. Yazgan, görüntüleri yayımlanan olay sırasında darbedildi. CHP, Yazgan’ı tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Levent Arkan

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUBRAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın danışmanı Levent Arkan, iş arayan bir üniversite öğrencisine uygunsuz mesajlar gönderdiği iddiasıyla Nisan 2026’da “nitelikli cinsel taciz” suçlamasından tutuklandı. Bir gün sonra yapılan itiraz üzerine tahliye edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli hakkındaki üç kadının iddiaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin eski başkanı ve belediye personeli O.Ş.K. hakkında üç kadın; cinsel saldırı, taciz, darp, tehdit ve şantaj iddialarıyla şikayette bulundu. Savcılık soruşturmalarının yanı sıra belediye bünyesinde idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Şüphelinin daha sonra kadınların yoğunlukta bulunduğu bir birimde görevlendirilmesi kadın örgütlerinin tepkisine yol açtı.

Gelibolu Gençlik Kolları yöneticisi Taylan Berkay Tümer

CHP Gelibolu İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Tümer’in 20 yaşındaki bir kadını darbettiği ileri sürüldü. Hakkında 15 günlük uzaklaştırma kararı verildiği ve olayın kamuoyuna yansımasının ardından görevinden istifa ettiği bildirildi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alınması

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Mart 2026’da Ankara’da kaldığı otel odasında gözaltına alındı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, odada belediye çalışanı olan 21 yaşındaki bir kadının da bulunduğu belirtildi. Yalım daha sonra tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı ve CHP’den ihraç edildi.

Muhittin Böcek hakkındaki 11 genç kadın iddiası

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme” soruşturmasının dosyasına, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ağır iddialar girdi. Dosyadaki beyanlara göre 11 genç kadının belediyede işe alınma vaadiyle Böcek’le birlikte olmaya yönlendirildiği, kadınların büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe yerleştirildiği ileri sürüldü.

Dosyada ayrıca , iki kız kardeş ve yaşı küçük kişilerle ilişki iddialarını içeren beyanların bulunduğu aktarıldı.