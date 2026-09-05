Renault Master geri döndü! Yeni minibüs ve açık kasa kamyonetin fiyatı belli oldu!

Yeni Master Minibüs, 16+1 koltuk düzeni ve Personel ile Okul olmak üzere iki farklı paket seçeneğiyle satışa sunuluyor. Personel versiyonunun fiyatı 2.559.000 TL’den, Okul versiyonunun fiyatı ise 2.759.000 TL’den başlıyor. Lansmana özel finansman kampanyası kapsamında 1.200.000 TL için yüzde 0 faiz ve 6 ay vade imkânı sağlanıyor. Bunun yanı sıra minibüs kullanıcılarının sezon dışı dönemlerde nakit akışlarını desteklemek amacıyla, haziran, temmuz ve ağustos aylarında ödemesi bulunmayan, 48 aya kadar vadeli ve 1.500.000 TL’ye kadar kredi seçenekleri de sunuluyor. Yolcu bölümü tamamen yenilenen Master Minibüs’te, otomobil standartlarında tasarlanan, Renault elmas logosu işlenmiş bel ve baldır destekli, parçalı suni deri döşemeli koltuklar dikkat çekiyor. Kumaş tavan kaplaması, özel tasarım cam altı paneller, aydınlatmalı USB güç çıkışları, ambiyans aydınlatma ve gizli klima kanalları da yolcu konforunu artırıyor.