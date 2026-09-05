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Otomotiv
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Renault Master geri döndü! Yeni minibüs ve açık kasa kamyonetin fiyatı belli oldu!

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Renault Master geri döndü! Yeni minibüs ve açık kasa kamyonetin fiyatı belli oldu!

Renault Master, yenilenen minibüs ve yeni açık kasa kamyonet seçenekleriyle profesyonellere yeniden merhaba diyor. 16+1 koltuklu Master Minibüs ve farklı gövde seçenekleriyle sunulan açık kasa Master Kamyonet, konfor, dayanıklılık ve işlevselliği bir araya getirirken, avantajlı finansman kampanyalarıyla satışa sunuluyor.

#1
Foto - Renault Master geri döndü! Yeni minibüs ve açık kasa kamyonetin fiyatı belli oldu!

Renault Master, yenilenen ürün gamıyla ticari araç kullanıcılarına yönelik çözümlerini genişletiyor. Uzun bir aranın ardından yeniden satışa sunulan Yeni Master Minibüs ile Renault tarafından üstyapısı tamamlanan açık kasa Master Kamyonet, farklı taşımacılık ve yükleme ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunuyor. 2024 yılında tamamen yenilenerek dördüncü nesliyle Türkiye’de satışa sunulan Renault Master, modern ve aerodinamik tasarımı, kullanım konforu ve işlevsel özellikleriyle farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi sürdürüyor.

#2
Foto - Renault Master geri döndü! Yeni minibüs ve açık kasa kamyonetin fiyatı belli oldu!

Yeni Master Minibüs, 16+1 koltuk düzeni ve Personel ile Okul olmak üzere iki farklı paket seçeneğiyle satışa sunuluyor. Personel versiyonunun fiyatı 2.559.000 TL’den, Okul versiyonunun fiyatı ise 2.759.000 TL’den başlıyor. Lansmana özel finansman kampanyası kapsamında 1.200.000 TL için yüzde 0 faiz ve 6 ay vade imkânı sağlanıyor. Bunun yanı sıra minibüs kullanıcılarının sezon dışı dönemlerde nakit akışlarını desteklemek amacıyla, haziran, temmuz ve ağustos aylarında ödemesi bulunmayan, 48 aya kadar vadeli ve 1.500.000 TL’ye kadar kredi seçenekleri de sunuluyor. Yolcu bölümü tamamen yenilenen Master Minibüs’te, otomobil standartlarında tasarlanan, Renault elmas logosu işlenmiş bel ve baldır destekli, parçalı suni deri döşemeli koltuklar dikkat çekiyor. Kumaş tavan kaplaması, özel tasarım cam altı paneller, aydınlatmalı USB güç çıkışları, ambiyans aydınlatma ve gizli klima kanalları da yolcu konforunu artırıyor.

#3
Foto - Renault Master geri döndü! Yeni minibüs ve açık kasa kamyonetin fiyatı belli oldu!

Yolcuların görüş alanını genişletmek amacıyla koltukların platform üzerine konumlandırıldığı araçta, gizli mekanizmaya sahip otomatik kayar kapı kullanılıyor. 1.200 mm genişliğindeki otomatik açılan yan kapı ve 800 mm genişliğindeki otomatik kayar basamak, yolcuların araca iniş ve binişlerini kolaylaştırıyor. Yeni elektrik takviyeli direksiyon sistemiyle donatılan Master Minibüs, 14,9 metrelik dönüş çapı sayesinde şehir içi kullanımda yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Master Minibüs’ün yolcu bölümü, bağımsız olarak kontrol edilebilen yüksek kapasiteli otomatik klima sistemiyle donatılıyor. Kış aylarında ise motor çalışmadığı sırada dahi iç mekânın ısıtılmasına yardımcı olan 2,2 kW gücündeki dizel ısıtıcı devreye giriyor. Isıtıcı ve otomatik klima sisteminin tek panel üzerinden kontrol edilebilmesi de kullanım kolaylığı sağlıyor.

#4
Foto - Renault Master geri döndü! Yeni minibüs ve açık kasa kamyonetin fiyatı belli oldu!

Master Minibüs’ün Okul paketi, öğrenci taşımacılığının gerektirdiği güvenlik ve mevzuat ihtiyaçlarına yönelik donanımlarla sunuluyor. Yönetmeliğe uygun kamera kayıt sistemi, koltuk sensörü bilgilendirme sistemi ve kamera görüntü ekranı, okul taşımacılığında güvenlik standartlarının desteklenmesine katkı sağlıyor. Yeni Master Minibüs, 170 bg güç ve 380 Nm tork üreten Blue dCi motor ve 6 ileri manuel şanzımanla sunuluyor. Zincirli motor yapısı dayanıklılık sağlarken, verimli motor teknolojisi yakıt tüketiminin ve buna bağlı işletme maliyetlerinin düşük tutulmasına yardımcı oluyor.

#5
Foto - Renault Master geri döndü! Yeni minibüs ve açık kasa kamyonetin fiyatı belli oldu!

Renault, Master Kamyonet ürün gamına eklediği açık kasa seçeneğiyle farklı iş kollarında faaliyet gösteren profesyonellere doğrudan kullanıma hazır bir çözüm sunuyor. Renault tarafından üstyapısı tamamlanan araçlar, müşterilere teslim edilmeden önce hazır hale getirildiği için ayrıca bir üstyapı süreci gerektirmiyor. Açık kasa Master Kamyonet; L2 tek kabin, L3 tek kabin ve L3 çift kabin olmak üzere üç farklı gövde seçeneğiyle satışa sunuluyor. Geniş yükleme alanı ve yüksek taşıma kapasitesiyle farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uyum sağlayan araç, 3.915 mm’ye varan yükleme uzunluğu ve 1.140 kg’a varan istiap haddi sunuyor.

#6
Foto - Renault Master geri döndü! Yeni minibüs ve açık kasa kamyonetin fiyatı belli oldu!

500 mm yüksekliğindeki yan kapaklar, yüklerin güvenli şekilde taşınmasına katkıda bulunurken; kapalı tasarımlı, cam ızgaralı kabin koruma paneli olası yük kaymalarına karşı sürücü bölümünün korunmasına yardımcı oluyor. Özel kaplamalı yük alanı ise uzun süreli ve yoğun kullanıma uygun bir yapı sunuyor. Ergonomik kollu kapak mandalları, arka kapaktaki katlanır basamak, yüksek dayanımlı arka kapak askıları ve kaydırmaz zeminli yan basamaklar yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırıyor.

#7
Foto - Renault Master geri döndü! Yeni minibüs ve açık kasa kamyonetin fiyatı belli oldu!

Üç tarafı tamamen açılabilen, çelik kataforez kaplamalı yan kapaklar; nokta kaynaklı çelik şasi; ses ve titreşimi azaltan kapak menteşeleri ile menteşelere entegre yük sabitleme kancaları, aracın dayanıklılığını ve kullanım kolaylığını artırıyor. L3 versiyonlarında standart olarak sunulan LED gabari lambaları ise aracın görünürlüğünü destekliyor.

#8
Foto - Renault Master geri döndü! Yeni minibüs ve açık kasa kamyonetin fiyatı belli oldu!

Açık kasalı Master Kamyonet, 1.916.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Model için ayrıca 1.000.000 TL’ye yüzde 0 faiz ve 6 ay vade finansman kampanyası uygulanıyor.

#9
Foto - Renault Master geri döndü! Yeni minibüs ve açık kasa kamyonetin fiyatı belli oldu!

Yeni Master Minibüs ve açık kasa Master Kamyonet, Renault’nun satış sonrası hizmetleri ve geniş servis ağıyla destekleniyor. Renault tarafından üstyapısı tamamlanan araçlar da dahil olmak üzere modeller, 3 yıl veya 100.000 kilometreye kadar Renault üretici garantisi kapsamında bulunuyor. Yeni modellerle birlikte Renault, ticari araçlardaki deneyimini personel ve öğrenci taşımacılığından yük taşımacılığına kadar farklı kullanım alanlarına taşıyarak profesyonellerin günlük operasyonlarını kolaylaştırmaya yönelik çözümlerini güçlendiriyor.

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