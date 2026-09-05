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Spor Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu İtalya'da yılın takımına seçildi: Ödülünü aldı
Spor

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu İtalya'da yılın takımına seçildi: Ödülünü aldı

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Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu İtalya'da yılın takımına seçildi: Ödülünü aldı

Dünya devi Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da yılın takımına seçildi. Çalhanoğlu ödülünü La Scala'da aldı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2026 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla eleştirilen isimlerin başında geliyordu. A Milli Takım'ın kaptanlığını da yapan Çalhanoğlu, Dünya Kupası sonrası kulüp kariyerine hızlı şekilde devam ediyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, gösterdiği performansla bir ödüle daha layık görüldü.

 

İtalya Serie A’da 2025-2026 sezonunun en iyi oyuncularının belirlendiği ödül töreninde Çalhanoğlu, sergilediği performansla yılın takımına girdi.

 

Milli futbolcu, ödülünü İtalyan Futbolcular Derneği tarafından Milano’daki dünyaca ünlü opera binası La Scala’da düzenlenen törende aldı.

Hakan’ın yanı sıra Milan’dan Luka Modric ve Napoli’den Scott McTominay, orta sahada yılın takımına seçilen diğer futbolcular oldu.

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