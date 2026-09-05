Emniyet ahlaksız çetelere göz açtırmıyor Zehir ve fuhuşa darbe: 14 gözaltı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Ankara’da uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan 21 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda uyuşturucu ve fuhuş suçlarıyla bağlantılı olduklarına yönelik delil elde edilen şüpheliler belirlendi.
21 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre soruşturma kapsamında toplam 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma” ve “fuhuş” suçları kapsamında deliller elde edildi.
Savcılık tarafından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin ikametlerinde arama yapılması ve suç unsurlarına el konulması yönünde de karar alındı.
NARKOTİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Kararların ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin ikametlerinde aramalar yapıldı.
Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyon sonucunda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
7 ŞÜPHELİ İÇİN OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.
Başsavcılık, firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkin soruşturma işlemlerinin çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki adli işlemler devam ediyor.
Gündem
Milletvekili danışmanında karanlık para çarkı! Narkotik, fuhuş ve gece yarısı "burs" skandalında ifadesi patladı!