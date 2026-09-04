UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından başlatılan disiplin sürecine ilişkin kararlarını açıkladı. Sarı-lacivertli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'un cezaları belli oldu.

GUENDOUZI'YE 4 MAÇ MEN CEZASI

UEFA, Matteo Guendouzi'ye 50 bin euro para cezası ve toplam 4 maç men cezası verdi. Fransız futbolcu, 4 maçlık cezanın 2 maçını bu sezon çekecek. Kalan 2 maçlık ceza ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak. Bu karar doğrultusunda Guendouzi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Roma ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

GREENWOOD ROMA MAÇINDA OYNAYACAK

Mason Greenwood'a ise 30 bin euro para cezası ve 1 maç ertelemeli men cezası verildi. Cezanın ertelemeli olması nedeniyle Greenwood, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşması olan Roma maçında sahada olabilecek.

UEFA'NIN KARARLARI

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun açıkladığı cezalar şöyle:

Mason Greenwood: 30 bin euro para cezası + 1 maç ertelemeli men cezası.

Matteo Guendouzi: 50 bin euro para cezası + 4 maç men cezası. Cezanın 2 maçı bu sezon uygulanacak, kalan 2 maç ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.