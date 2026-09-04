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Gündem 3 gün 3 gece süren rüya gibi düğün kabusla bitti! Gelin milyonlarca liralık altınlarla kaçtı
Gündem

3 gün 3 gece süren rüya gibi düğün kabusla bitti! Gelin milyonlarca liralık altınlarla kaçtı

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3 gün 3 gece süren rüya gibi düğün kabusla bitti! Gelin milyonlarca liralık altınlarla kaçtı

Muğla’nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğün, gelinin ertesi sabah altınlarla ortadan kaybolmasıyla kabusa döndü. Aile, Özbekistan uyruklu gelinin düğünde takılan yaklaşık 4-5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarıyla kaçtığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde damadın babası Mehmet Ateşoğlu tarafından organize edilen düğüne Türkiye’nin farklı kentlerinden çok sayıda davetli katıldı. 3 gün 3 gece devam eden organizasyonda geleneksel gece yağlı güreşleri de düzenlendi. Düğün kapsamında gerçekleştirilen güreşlerde pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Final karşılaşmasında Yalçın Üncül’ü yenen Kırkpınar Başpehlivanı Feyzullah Aktürk, organizasyonun başpehlivanı oldu. Ancak düğündeki coşku, ertesi sabah yerini şaşkınlığa bıraktı.

GELİNİ EVDE BULAMADILAR

Ailenin iddiasına göre Özbekistan uyruklu gelin Mamura Culponova, düğünün ardından evden ayrıldı. Sabah saatlerinde gelinin evde olmadığını fark eden aile, düğünde takılan altın ve diğer ziynet eşyalarının da bulunmadığını öne sürdü. Ateşoğlu ailesi, gelinin milyonlarca lira değerindeki takıları yanına alarak kayıplara karıştığını iddia etti.  Düğünde takıldığı belirtilen altın ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 4 ila 5 milyon lira olduğu ileri sürüldü. Aile, olayın önceden planlanmış olabileceğinden şüphelendiğini belirterek bir “sahte gelin” organizasyonunun hedefi olmuş olabileceklerini öne sürdü. İddiaların uluslararası bağlantısının bulunabileceği ihtimali de gündeme getirildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Gelinin ve ziynet eşyalarının bulunamaması üzerine Ateşoğlu ailesi, Milas Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın talimatı üzerine Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Ekiplerin gelinin bulunması, kayıp ziynet eşyalarının akıbetinin belirlenmesi ve olayla bağlantısı olabilecek kişilerin tespit edilmesi için çalışma yürüttüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında olayın bireysel bir eylem mi yoksa önceden planlanmış organize bir girişim mi olduğu araştırılıyor. Ailenin dile getirdiği “uluslararası sahte gelin çetesi” iddiasının da soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi. Gelinin nerede olduğu ve milyonlarca lira değerindeki ziynet eşyalarının akıbeti henüz netlik kazanmadı.

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