  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken Melih Gökçek çıkışı: İftiralarınız sakız mı oldu? Metin Öztürk’ten Sert Tepki: "Ne Yaparsanız Yapın, Galatasaray Yine Şampiyon Olacak!" Rum kesiminden yeni alçaklık! Mekke Savunma İttifakı'na Mısır da katılırsa dengeler değişir! ABD ve Çin seviyesinde dev güç Sudan çok petrolü olan komşu ülkenin vatandaşları benzin bulamıyor! Bolu Belediyesi operasyonunda sıcak gelişme! Tanju Özcan dahil 7 kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı imzasıyla 35 İle yeni müftü atandı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı 5 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 5 Eylül 1071: Hatîb-i Bağdâdî'nin vefatı (Hadis Hâfızı ve Tarihçi)
Gündem Hitler’in kemiklerini sızlatıyorlar! Almanya’dan alçak Siyonist’e vatandaşlık
Gündem

Hitler’in kemiklerini sızlatıyorlar! Almanya’dan alçak Siyonist’e vatandaşlık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hitler’in kemiklerini sızlatıyorlar! Almanya’dan alçak Siyonist’e vatandaşlık

1933-1945 yılları arasında yaklaşık altı milyon Yahudi'yi sistemli bir şekilde katleden Almanya, dünyanın lanetli kavmine diyet ödemeye devam ediyor. İsrail’e siyasi ve askeri destek sağlayan Almanya’nın son olarak Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini söyleyen eski İsrailli askere vatandaşlık vermesi, “Hitler’in kemiklerini sızlatıyorlar” yorumlarına yol açtı.

Gazze'de on binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği savaş boyunca İsrail'e verdiği siyasi ve askeri destekle tepki çeken Almanya'dan dikkat çeken bir adım daha geldi.

Almanya, Gazze'de esir tutulan eski İsrail askeri Rom Braslavski'ye Alman vatandaşlığı verdi. Braslavski, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Braslavski'nin daha önce İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri “kendi elleriyle asmak istediğini” söylemiş olması ise verilen vatandaşlığı daha da tartışmalı hale getirdi.

ALMANYA VATANDAŞLIĞI VERDİ

Rom Braslavski, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Almanya'nın kendisine vatandaşlık hakkı tanıdığını açıkladı.

Babasının Alman olması nedeniyle vatandaşlık hakkı elde eden Braslavski, paylaşımında Gazze'de esir tutulmasının kendisi açısından işe yaradığını öne süren ifadeler kullandı ve babasının Alman olmasından gurur duyduğunu belirtti.

Braslavski, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında sağlanan ateşkesin ardından Ekim 2025'te Gazze'den serbest bırakılan son İsrailli esir askerler arasında bulunuyordu.

FİLİSTİNLİ ESİRLERİ KENDİ ELLERİYLE ASMAK İSTEDİ

Braslavski'nin geçmişte yaptığı açıklamalar ise Almanya'nın vatandaşlık kararının ardından yeniden gündeme geldi.

Eski İsrail askeri, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile gerçekleştirdiği bir röportaj sırasında Filistinli esirler hakkında kan donduran ifadeler kullanmıştı.

Braslavski, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini söyleyerek Ben-Gvir'den buna izin vermesini istemişti.

BEN-GVIR TALEBİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir de Braslavski'nin Filistinli esirlere yönelik sözlerine tepki göstermek yerine talebi memnuniyetle karşılamıştı.

Filistinli esirlerin idam edilmesini savunan politikalarıyla bilinen Ben-Gvir'in eski askerin sözleri karşısındaki tavrı da tepki toplamıştı.

ALMANYA'NIN İSRAİL POLİTİKASI YİNE GÜNDEMDE

Almanya'nın İsrail'e yönelik koşulsuz desteğinin arkasında, Nazi Almanyası döneminde gerçekleştirilen Yahudi Soykırımı'nın oluşturduğu tarihsel sorumluluk önemli yer tutuyor.

Adolf Hitler yönetimindeki Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından yaklaşık 6 milyon Yahudi sistematik biçimde katledildi. Almanya, savaş sonrasında Holokost'un sorumluluğunu kabul ederek İsrail ve Yahudi toplumlarıyla ilişkilerini bu tarihsel sorumluluk çerçevesinde şekillendirdi.

Berlin yönetiminin İsrail'in güvenliğini Alman devlet politikasının temel unsurlarından biri olarak görmesi ise özellikle Gazze savaşı sırasında Filistinlilere yönelik uygulamalar karşısında İsrail'e verilen destek nedeniyle yoğun biçimde eleştirildi.

FİLİSTİNLİLERİ ASMAK İSTEYEN ESKİ ASKERE ALMAN PASAPORTU

Gelinen noktada Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini açıkça söyleyen eski bir İsrail askerinin Alman vatandaşlığı alması, Berlin yönetiminin İsrail politikasına yönelik tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Braslavski'nin vatandaşlık hakkının babasının Alman olmasına dayanması hukuki sürecin önemli bir ayrıntısı olsa da, eski askerin Filistinli esirlere yönelik sözleri nedeniyle kararın siyasi ve ahlaki boyutu tartışılmaya devam ediyor.

Ülkesinde topa tutulan Almanya Başbakanı, Siyonist kartını açtı: İsrail'i daha fazla savunmalıyız! Bu konuda milim geri adım atmayacağım
Ülkesinde topa tutulan Almanya Başbakanı, Siyonist kartını açtı: İsrail'i daha fazla savunmalıyız! Bu konuda milim geri adım atmayacağım

Dünya

Ülkesinde topa tutulan Almanya Başbakanı, Siyonist kartını açtı: İsrail'i daha fazla savunmalıyız! Bu konuda milim geri adım atmayacağım

Almanya’da Türklere ait kafe kurşunlandı
Almanya’da Türklere ait kafe kurşunlandı

Dünya

Almanya’da Türklere ait kafe kurşunlandı

Bu kez masada değil sahada! Almanya’dan Rusya’da olay cevap
Bu kez masada değil sahada! Almanya’dan Rusya’da olay cevap

Gündem

Bu kez masada değil sahada! Almanya’dan Rusya’da olay cevap

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Saim genç

1945 İkinci dünya savaşında 6 Milyon Yahudi öldürüldü ise 1948 de 250 Bin Yahudi nasıl Filistin'de Devlet kuruyor Yahudilerin hikâyesine katkıdan başka bir şey değil
Murat Alan yazdı: Devir tersine döndü! ABD şimdi Türkiye’den savaş gemisi istiyor
Gündem

Murat Alan yazdı: Devir tersine döndü! ABD şimdi Türkiye’den savaş gemisi istiyor

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü köşe yazısında Türk savunma sanayisinin denizcilikte geçirdiği büyük dönüşümü kaleme..
Karahasanoğlu iddialı konuştu: Demedi demeyin! Gökçek o avukata bunu ödetir
Gündem

Karahasanoğlu iddialı konuştu: Demedi demeyin! Gökçek o avukata bunu ödetir

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yapılan açıklamalara ser..
Sinsi CHP zihniyetinin '25 yıllık' hizmet masalı patladı! Bir çöp temizlediler, sanki Manisa’yı yeniden inşa ettiler!
Gündem

Sinsi CHP zihniyetinin '25 yıllık' hizmet masalı patladı! Bir çöp temizlediler, sanki Manisa’yı yeniden inşa ettiler!

CHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, İshakçelebi Mahallesi Ulutepe Caddesi’nde alt tarafı bir sokak süpürüp kaldırım yıkadı, sanki büyük bir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23