Hitler’in kemiklerini sızlatıyorlar! Almanya’dan alçak Siyonist’e vatandaşlık

Gazze'de on binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği savaş boyunca İsrail'e verdiği siyasi ve askeri destekle tepki çeken Almanya'dan dikkat çeken bir adım daha geldi.

Almanya, Gazze'de esir tutulan eski İsrail askeri Rom Braslavski'ye Alman vatandaşlığı verdi. Braslavski, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Braslavski'nin daha önce İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri “kendi elleriyle asmak istediğini” söylemiş olması ise verilen vatandaşlığı daha da tartışmalı hale getirdi.

ALMANYA VATANDAŞLIĞI VERDİ

Rom Braslavski, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Almanya'nın kendisine vatandaşlık hakkı tanıdığını açıkladı.

Babasının Alman olması nedeniyle vatandaşlık hakkı elde eden Braslavski, paylaşımında Gazze'de esir tutulmasının kendisi açısından işe yaradığını öne süren ifadeler kullandı ve babasının Alman olmasından gurur duyduğunu belirtti.

Braslavski, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında sağlanan ateşkesin ardından Ekim 2025'te Gazze'den serbest bırakılan son İsrailli esir askerler arasında bulunuyordu.

FİLİSTİNLİ ESİRLERİ KENDİ ELLERİYLE ASMAK İSTEDİ

Braslavski'nin geçmişte yaptığı açıklamalar ise Almanya'nın vatandaşlık kararının ardından yeniden gündeme geldi.

Eski İsrail askeri, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile gerçekleştirdiği bir röportaj sırasında Filistinli esirler hakkında kan donduran ifadeler kullanmıştı.

Braslavski, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini söyleyerek Ben-Gvir'den buna izin vermesini istemişti.

BEN-GVIR TALEBİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir de Braslavski'nin Filistinli esirlere yönelik sözlerine tepki göstermek yerine talebi memnuniyetle karşılamıştı.

Filistinli esirlerin idam edilmesini savunan politikalarıyla bilinen Ben-Gvir'in eski askerin sözleri karşısındaki tavrı da tepki toplamıştı.

ALMANYA'NIN İSRAİL POLİTİKASI YİNE GÜNDEMDE

Almanya'nın İsrail'e yönelik koşulsuz desteğinin arkasında, Nazi Almanyası döneminde gerçekleştirilen Yahudi Soykırımı'nın oluşturduğu tarihsel sorumluluk önemli yer tutuyor.

Adolf Hitler yönetimindeki Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından yaklaşık 6 milyon Yahudi sistematik biçimde katledildi. Almanya, savaş sonrasında Holokost'un sorumluluğunu kabul ederek İsrail ve Yahudi toplumlarıyla ilişkilerini bu tarihsel sorumluluk çerçevesinde şekillendirdi.

Berlin yönetiminin İsrail'in güvenliğini Alman devlet politikasının temel unsurlarından biri olarak görmesi ise özellikle Gazze savaşı sırasında Filistinlilere yönelik uygulamalar karşısında İsrail'e verilen destek nedeniyle yoğun biçimde eleştirildi.

FİLİSTİNLİLERİ ASMAK İSTEYEN ESKİ ASKERE ALMAN PASAPORTU

Gelinen noktada Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini açıkça söyleyen eski bir İsrail askerinin Alman vatandaşlığı alması, Berlin yönetiminin İsrail politikasına yönelik tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Braslavski'nin vatandaşlık hakkının babasının Alman olmasına dayanması hukuki sürecin önemli bir ayrıntısı olsa da, eski askerin Filistinli esirlere yönelik sözleri nedeniyle kararın siyasi ve ahlaki boyutu tartışılmaya devam ediyor.