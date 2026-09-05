  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emniyet ahlaksız çetelere göz açtırmıyor Zehir ve fuhuşa darbe: 14 gözaltı Son dakika olarak duyuruldu! Seçimler ertelendi 3 bin doları veren kaptanlık belgesini kapıyor! Petrolün kalbinde peş peşe patlama sesleri! Hark Adası’nda hareketli dakikalar Ateizm, satanizm ve deizm temalı konserler! Sanatçı değil zehirli mantar gibiler! 2 köprü ve 10 otoyol için özelleştirme kararı! İşletme hakkı 30 yıllığına devredilecek Yüzüne haykıran itirafçılar ve hiçbirine cevap veremediğin iddialar karşısında! Çöken senin senaryon Ekrem Başkentte fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: Gözaltı kararları var Dinleyenler resmen mest oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 yaşındaki torunu sesiyle beğeni topladı Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rakiplerine resmen fark attı
Dünya Gösteri kötü bitti: Yunanistan’ı sarsan kaza
Dünya

Gösteri kötü bitti: Yunanistan’ı sarsan kaza

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Yunanistan'da F-4 Phantom savaş uçağı, hava gösterisi sırasında düştü. Mürettebatın akıbeti henüz bilinmiyor.

Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'nde Atina Uçuş Haftası kapsamında düzenlenen hava gösterisi, kazaya sahne oldu. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait iki kişilik F-4 Phantom savaş uçağı, gösteri sırasında düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeden yoğun duman yükseldi. Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmeye ve yere çakıldı. Hava gösterisinin kazadan sadece birkaç dakika önce başladığı belirtildi. Organizatörler kazanın ardından bölgeyi tahliye etmeye başladı. Atina Uçuş Haftası askıya alındı. Mürettebatın akıbeti ise henüz bilinmiyor.
Atina Uçuş Haftası'nın Yunan ve yabancı askeri uçakların katılımıyla 5 ve 6 Eylül tarihlerinde iki gün boyunca Tanagra Hava Üssünde düzenlenmesi planlanıyordu.

Yunan basını, Ankara’nın haritalama yaptığını yazdı: Türkiye, tepki süremizi test ediyor
Yunan basını, Ankara’nın haritalama yaptığını yazdı: Türkiye, tepki süremizi test ediyor

Gündem

Yunan basını, Ankara’nın haritalama yaptığını yazdı: Türkiye, tepki süremizi test ediyor

Yunan Bakan kendisini dev aynasında görüyor! Ayasofya üzerinden küstahça sözler
Yunan Bakan kendisini dev aynasında görüyor! Ayasofya üzerinden küstahça sözler

Dünya

Yunan Bakan kendisini dev aynasında görüyor! Ayasofya üzerinden küstahça sözler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23