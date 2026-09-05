Rize'de acı olay! Park etmek isterken uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
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Rize'nin Çayeli ilçesinde sürücüsünün park etmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Feci kazada Selahattin Sipahioğlu ile Süleyman Sipahioğlu hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazası iki kişinin hayatına mal oldu.
Kaza, ilçeye bağlı Yavuzlar köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre sürücüsünün park etmek istediği araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Kayan araç uçuruma yuvarlandı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde araçta bulunan Selahattin Sipahioğlu (66) ile Süleyman Sipahioğlu'nun (71) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Ö.L.S. ise ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Ö.L.S. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Selahattin Sipahioğlu ve Süleyman Sipahioğlu'nun cenazeleri, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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