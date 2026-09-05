4 füze isabet etti, mürettebat tahliye edildi : ABD Körfez’de İran tankerini vurdu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran medyası, İran'a ait bir petrol tankerinin, sabah saatlerinde Hark Adası'ndan 6 mil uzakta ABD ordusunun füze saldırısına uğradığını duyurdu. Geminin 4 füzeyle hedef alındığı aktarılırken saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verildi.
İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre İran'a ait bir petrol tankeri, sabah saatlerinde Hark Adası'ndan 6 mil uzakta ABD ordusunun füze saldırısına uğradı.
Geminin 4 füzeyle hedef alındığı aktarılırken saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verildi.
İran'ın Fars Haber Ajansı, Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde, birkaç patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.
Haberde, seslerin kaynağının henüz belirlenemediği belirtilmişti.
İran Öğrenci Haber Ağı (SNN) da ABD'nin Hark Adası kıyısında küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini bildirmişti.