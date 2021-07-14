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Yerel Çankırı'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 12:49:00 -
Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için Şabanözü ilçesinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 85 gram sentetik kannabinoid, 5 gram kubar esrar, 7 kök Hint keneviri, kurusıkı tabancı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda Y.A. ve İ.M. gözaltına alındı.

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