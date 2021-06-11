Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sincan'da

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7’den 77’ye herkese kapılarını açmak amacıyla turuna devam ediyor. Mobil müzenin bugün ve yarınki durağı Sincan. Lale Meydanı’nda vatandaşlarla buluşan müzede adeta tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkılıyor. Çanakkale Savaşı’ndaki o milli mücadele ruhunu vatandaşlara yaşatan müzede; Çanakkale Savaşları ile ilgili birçok materyal, videolar ve savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgiler yer alıyor. Çanakkale Savaşları ile ilgili broşür ve kitapların da yer aldığı müzeyi ziyaret edenler kendilerini adeta Çanakkale Savaşı’nda cephedeymiş gibi hissederek o ruhu yakalayıp, o günlere tanıklık ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da müzeyi ziyaret etti.

Müzede sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun ziyaretçi kabulü yapılıyor. Müzenin yer aldığı tır düzenli aralıklarla dezenfekteediliyor. Aynı anda en fazla 10 kişinin kabul edildiği müzeye girişler ateş ölçümü yapılarak sağlanıyor.Maske ve sosyal mesafe kuralları sık sık hatırlatılıyor.

Çanakkale Savaşı'ndan kalma objelerin, fotoğraf ve resimlerin görülebildiği müze 11 ve 12 Haziran’da 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.