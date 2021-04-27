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Eğitim Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

ÖSYM sınav başvuru tarihini ve sınav tarihini açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında üniversite taban puanları, yüzdelikleri ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. Peki, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 13:18:00 -
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Her yıl yapılan YKS sınavına iki aydan az bir süre kaldı. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

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YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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