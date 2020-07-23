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Aktüel

Çanakkale-Bozcaada deniz otobüsü seferleri başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:04:37 -
Çanakkale-Bozcaada deniz otobüsü seferleri başlıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale ile Bozcaada arasında deniz otobüsü seferlerine yeniden başlanacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Conkbayırı" isimli deniz otobüsüyle ilk seferler 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Seferler bu hafta sonu cumartesi ve pazar, 31 Temmuz itibarıyla her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri düzenlenecek.

Çanakkale-Bozcaada seferi saat 10.00'da, Bozcaada-Çanakkale seferi de saat 20.00'de yapılacak.

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