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Aktüel Can Dündar'dan İsmail Küçükkaya'ya ihanet iması
Aktüel

Can Dündar'dan İsmail Küçükkaya'ya ihanet iması

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsündeki fotoğraf tartışmaları sürerken Almanya'da firari olan Can Dündar, konuyla ilgili tartışmaları alevlendiren Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya'yı ihanetle suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 13:14:00 -

 yeniakit  Ankara 

Tartışmalar sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun'la yaptığı görüşmeyi aktaran ve "Eleştiriler önemsiz" dediğini söyleyen Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya kendi mahallesinin hedefi haline geldi.

"İsmail Küçükkaya hasar veriyor"

Almanya'dan mesaj paylaşan firari vatan haini Can Dündar şunları yazdı:

"Yeni bir “Adam kazandı” gafı..

Yine İsmail Küçükkaya…

Yine ağır hasar veren bir açıklama…"

 

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