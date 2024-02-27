Camiyi müzeye çevirdiler!

Çin yönetimi işgal ettiği Doğu Türkistan’da bir taraftan soykırım ve asimilasyon politikasını sürdürürken, diğer taraftanda kültürel soykırım uygulamasını da hızlandırdı. Mimarisi ve büyüklüğüyle dikkat çeken bazı camileri turistlik mekanlara çevren komünist yönetim, bu defa da Uygur Türklerinin kadim bir camisini önce yıktı sonra onarıp, müzeye çevirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

QHA haberine göre Çin sosyal medya ağlarında, Doğu Türkistan’da kültürel sergi evine dönüştürülen bir caminin videoları paylaşılmaya başlandı. Görüntülerde caminin müzeye çevrilerek içine Çin kültürünü yansıtan sandık ve diğer eşyaların yerleştirildiği görülüyor. Daha önce de bir çok camiyi ibadeti kapatıp turizme açan Çin yönetimi, yarı çıplak kadınların camiye girerek Mipraptaki Kur’an-ı Kerim’i tiye alan görüntülerini yaşanmasına neden olmuştu. Ayrıca bölgede bir çok cami de bar ve içkili eğlence mekanlarına dönüştürülmüştü.

ÇİN YÖNETİMİ 16 BİN CAMİYİ YERLE BİR ETTİ

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Australian Strategic Policy Institute’ın (ASPI), uydu görüntülerini analiz ederek hazırladığı rapora göre Doğu Türkistan genelinde 16 bin cami kısmen yıkıldı ve ağır hasar gördü. Doğu Türkistan genelinde dini ve kültürel mekanlarda yürütülen yıkıma yönelik hazırlanan rapor bölge genelindeki camilerin toplamının yüzde 65’inin tahrip edildiğine ya da yıkıldığına dikkat çekti. Raporda Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetiminin, 2017 yılından itibaren başlattığı faaliyet kapsamında 8 bin 500 camiyi de tamamıyla ortadan kaldırdığı yer aldı.



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