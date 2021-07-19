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Cami hoparlöründen aşı çağrısı
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Gündem Cami hoparlöründen aşı çağrısı
Gündem

Cami hoparlöründen aşı çağrısı

Siirt'te cami imamı olan Nevzat Erdabakoğlu, koronavirüsten kurtuluşta tek çarenin aşı yaptırmak olduğunu söyleyerek cami minaresinden çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 14:52:00 - 2021-07-19 15:10:32

Koronavirüs ile mücadelede en düşük aşılama oranına sahip illerden Siirt'te yetkililer devreye girdi.

Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Cami imamı Nevzat Erdabakoğlu, anonslar yaparak halkı aşı olmaya davet etti.

Allah rızası için herkesi aşı olmaya davet ettiğini dile getiren Erdabakoğlu, camideki hoparlörle vatandaşların aşı olmaları için çağrıda bulunduklarını söyledi.

Erdabakoğlu, "Mümin kardeşlerim; yüce dinimiz İslam, bedenimizi ve sağlığımızı bize emanet olarak vermiştir. Yüce mevlamız, Hz. Kur'an'da 'Kendinizi tehlikeye atmayınız ve tedbirleri aldıktan sonra Allah'a güveniniz' ilahi emrini vermiş. Peygamber (SAV) 'Tedavi olunuz' emrini vermişlerdir. Bizler de bu emirlere uyarak bugün dünyayı kasıp kavuran korona salgın hastalığı nedeniyle bu hastalıktan kurtuluş yolu şu anda tek çare olan aşımızı bir an önce yaptıralım ki sağlığımıza daha güzel bir şekilde sahip çıkarak yüce dinimiz İslam'ın emrine uymaya gayret gösterelim." dedi.

Halk arasında aslı olmayan birtakım sözlere inanıp aşı yapmama gibi bir durumun yaşanmaması gerektiğini belirten Erdabakoğlu, "Yüce dinimiz İslam tedbir almayı bize emretmiş. Mümin kardeşlerimizden rica ediyorum, Allah rızası için aşımızı yapmayı, kendimizi korumayı ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

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