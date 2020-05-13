Birçok cadde ve sokakta yol yıkama çalışması gerçekleştiren ekipler çalışmalarına araç ve yaya trafiğinin tenha olduğu gece saatlerinde başlayıp gün boyunca devam ediyor. Periyodik aralıklarla şehrin tüm cadde ve sokaklarını yıkayan ekipler çalışmalarını büyük titizlik içinde sürdürüyor.

Çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “COVİD-19 salgını nedeni ile hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamamasını arzu ediyor, bu yönde de tedbir amaçlı çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarımızı dezenfektan maddelerle yıkıyoruz. Değerli halkımızın da sürece hassasiyet göstermesi ile bu kötü günleri geride bırakacağız” dedi.