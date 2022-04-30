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Yerel Çalışanları vurup kuyumcuyu soydu!
Yerel

Çalışanları vurup kuyumcuyu soydu!

Tuzla'da motosikletle bir kuyumcu dükkanına gelen iki şahıs, kuyumcu çalışanını silahla vurduktan sonra dükkanda bulunan bir miktar altını çalarak hızla kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 16:07:00 -
Çalışanları vurup kuyumcuyu soydu!

Olay, Tuzla Yayla Mahallesi'nde 26 Nisan Salı günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kuyumcuya gelen iki şüpheliden biri, içeri girdi. Soygun sırasında şüpheli, Ali Naki Yıldırım isimli çalışana silahla ateş etti.

Yıldırım, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı.

Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Şüphelinin, Ali Naki Yıldırım’ı silahla yaraladığı ve altınları çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kuyumcu çalışanı Ali Naki Yıldırım’ın dükkanda çalışırken içeri giren kasklı şahıs tarafından ateş etmesi ve altınları çalarak kaçması gözükmekte.

Polis ekipleri ise kaçan iki soyguncuyu arama çalışmalarına devam ediyor.

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