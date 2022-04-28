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Yerel Çalıları yakmak isterken kendi evini yakıp kül etti! Evin son durumu ise...
Yerel

Çalıları yakmak isterken kendi evini yakıp kül etti! Evin son durumu ise...

Bilecik'te yaşayan Mehmet Ali Sancı isimli vatandaş, evinin bahçesindeki çalıları tutuşturmak için ateş yaktı. Fakat bu sırada yanan ateş, Sancı'nın evine sıçradı. Tüm müdahalelere rağmen söndürülemeyen ev, kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 15:09:00 -
Çalıları yakmak isterken kendi evini yakıp kül etti! Evin son durumu ise...

Bilecik Bozüyük ilçesine bağlı Delielmacık köyünde oturan Mehmet Ali Sancı, evinin bahçesinde bulunan çalıları toplayıp tutuşturdu. Alevler bir süre sonra samanlık ile evine sıçradı.

Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Sancı, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, çevredekiler de itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, yangını söndürdü. Yangında samanlık ve ev kullanılamaz hale geldi.

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