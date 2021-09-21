Çakmak gazı çekip kafa bulmak isterken yaralandılar

Olay, akşam saatlerinde Refet Bele Mahallesi 9124/4. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın altındaki boş bir depoda meydana geldi. İddiaya göre, depo içerisinde bulunan S.K. (15), M.A. (15), M.K. (16) ve E.B. (19), çakmak gazı çekmeye başladı. Bu sırada gençlerden birinin sigara yakması üzerine içeriye dolan çakmak gazının parlamasıyla patlama yaşandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlamada S.K., M.K., E.B. ve M.K.’nin ellerinden ve ayaklarından yaralandığı öğrenildi.

Patlama sonucu depoda ve bina altındaki market ile karşı binadaki bir dairenin balkonunda bulunan demirlerde de küçük çaplı hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.