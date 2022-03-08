Çakma Çeçenler iyice zıvanadan çıktı! Bir skandal daha

Ukrayna'da Rus birliklerle birlikte savaşan Çeçenistan'ın müftüsünden savaşla ilgili açıklama geldi.

Rus askerleriyle birlikte savaşan Müslümanların cihat yaptığını iddia eden Müftü Salah Mezhiev, "Rusya'nın yanında verilen mücadele Allah uğrunadır ve cihattır. Bu savaşta ölenler şehit olacaklardır, buna hiç şüphe yok." açıklamasında bulundu.

Kadirov da 'cihat' desteği yaptı

Aynı gün Kadirov'un kendisi de benzer bir açıklama yaptı. Kadirov'un yaptığı açıklamada, "Bizi engellemeye çalışmayın. Durmayacağız. Bize emir verildi. Cihattayız." ifadeleri yer aldı.

Son olarak Ukrayna'da yerleşim yerlerine saldırmadan önce askerleri toplayan Çeçen taburunun komutanları da moral konuşmasında bulundu.

Ukrayna'ya karşı silah teçhizatlarının yer aldığı görüntüleri de servis eden Kadirov yönetimi, bu görüntülerle gövde gösterisinde bulundu.

Tekbirlerle karşılık

Kadirov'un talimatlarını askerlere anlatan Çeçen komutanlarının konuşması da askerler tarafından tekbirlerle karşılık buldu.