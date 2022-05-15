Cagliari-Inter maçı ne zaman? Cagliari-Inter CANLI İZLE
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. İtalya Ligi'ni yakından takip edenler Cagliari-Inter maçı ne zaman?
Cagliari ligin 37.haftasında Inter ile karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı.
Cagliari-Inter maçı ne zaman? Cagliari-Inter CANLI İZLE
Cagliari 15 Mayıs Pazar akşamı TSİ 21.45'te Inter'i konuk edecek. Zorlu mücadele S Spor ve Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
Cagliari-Napoli muhtemel 11'ler:
Cagliari: Cragno, Altar, Ceppitelli, Lovato, Bellanova, Rog, R. Marin, A. Grassi, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti
Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, A. Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Dzeko, Lautaro Martinez