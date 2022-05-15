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Spor Cagliari-Inter maçı ne zaman? Cagliari-Inter CANLI İZLE
Spor

Cagliari-Inter maçı ne zaman? Cagliari-Inter CANLI İZLE

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. İtalya Ligi'ni yakından takip edenler Cagliari-Inter maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-15 14:59:00 -
Cagliari-Inter maçı ne zaman? Cagliari-Inter CANLI İZLE

Cagliari ligin 37.haftasında Inter ile karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı.

Cagliari-Inter maçı ne zaman? Cagliari-Inter CANLI İZLE

Cagliari 15 Mayıs Pazar akşamı TSİ 21.45'te Inter'i konuk edecek. Zorlu mücadele S Spor ve Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.

Cagliari-Napoli muhtemel 11'ler:

Cagliari: Cragno, Altar, Ceppitelli, Lovato, Bellanova, Rog, R. Marin, A. Grassi, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, A. Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Dzeko, Lautaro Martinez

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