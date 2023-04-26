Çağlar Söyüncü, rotayı İspanya'ya kırdı
Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon sonunda LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'e gidecek.
Premier Lig'de Leicester City forması altında başarılı performanslara imza atan Çağlar Söyüncü'nün sezon sonunda kontratı sona eriyor.
Milli futbolcuya Avrupa'nın önde gelen takımlarının ilgisi bulunurken Çizme'den Çağlar Söyüncü'nün transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllığına anlaştı.
Haberde milli oyuncunun, İspanyol deviyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.
Brendan Rodgers ayrıldı, Çağlar formasına kavuştu
Başarılı savunmacı kulübü ile yeni kontrat imzalamadığı gerekçesiyle sezonun büyük bölümünü Brendan Rodgers ile fazla şans bulamadan geçirdi. Çağlar, İngiliz ekibinde teknik direktörlüğe Dean Smith'in getirilmesi ile yeniden formasına kavuştu.
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