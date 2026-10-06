Nihat Kahveci A Milli Takım'a ateş püskürdü

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın İtalya'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulundu. "Tarihin en kötü jenerasyonu" diyen Kahveci, takımın 7 maçta 6 mağlubiyet aldığını belirterek "Yemin ederim ruhum daraldı" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Milliler, 4 maç sonunda henüz puanla tanışamadı. Karşılaşmanın ardından Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, takımın performansına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Kahveci, ilk yarıda yedikleri golün "şaka gibi" olduğunu belirterek, "Pozisyon vermiyoruz; orta, Scamacca vuruyor, Ozan'a çarpıyor, bir vuruyor, direk, çatal, gol... Başka bir şey yok ilk yarı." ifadelerini kullandı.

"BİZ KİMİ YENECEĞİZ?"

Kahveci, takımın hem güçlü hem zayıf rakipler karşısında mağlup olduğunu vurgulayarak, "Fransa ile oynuyoruz tedirginiz, 'tarihin en kötü jenerasyonu' diyoruz İtalya bize 4 atıyor içeride..." dedi. İtalya'nın maçın ilk yarısında kötü oynadığını savunan Kahveci, "Mancini biz kazanalım diye bir 11 çıkarmış gibi. Allah'ını seversen ilk yarı İtalya ne oynadı ya? Bu kadar kötü bir takım olamaz ama biz ne oynadık, ne ürettik?" diye sordu.

Kahveci, "Rakip iyi, yeniliyoruz. Rakip kötü, yeniliyoruz. Biz kimi yeneceğiz ya? 7 maç, 6 mağlubiyet oldu ya! Yemin ederim ruhum daraldı." sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.

"EN KÖTÜ İTALYA JENERASYONU"

Maç öncesinde umutlarının olmadığını belirten Kahveci, İtalya'nın oyunundan da şikayet ederek, "Hiçbir şey yapmıyorlar. Üç pas yapmıyor, üç pas!" dedi.

Milli Takım'ın performansını da eleştiren Kahveci, "Korner kullanıyoruz, kötü. Şut atıyoruz, kötü. Yunus çok iyi koşu yaptı diye övünüyoruz." ifadelerini kullandı. Aral Şengün'ün golüne değinen Kahveci, "Aral gol attı ama bana göre maçın en kötülerinden biri. En iyi atağımızdı belki." dedi.

Kahveci, beraberliğin ardından yedikleri gol için, "Üç dakika sonra serbest vuruştan nasıl gol yeriz ya? 10 dakika beraberliğin keyfini yaşamayalım mı? Üç dakika ya!" ifadelerini kullandı.

Açıklamasını, "Hayatımız boyunca İtalya'yı izledik. Hayatımda gördüğüm en kötü İtalya jenerasyonu. 3 yedik! Bu İtalya'ya bile biz bir şey yapamadık. Yemin ediyorum yoruldum ya!" sözleriyle noktaladı.