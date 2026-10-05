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Gündem Mersin’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Savcı, Vahap Seçer dahil 3 başkan için tutuklama istedi
Gündem

Mersin’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Savcı, Vahap Seçer dahil 3 başkan için tutuklama istedi

Yeniakit Publisher
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Mersin’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Savcı, Vahap Seçer dahil 3 başkan için tutuklama istedi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediyelere yönelik soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Perşembe günü Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

ADLİYE ÖNÜNDE KALABALIK

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 59 şüpheli, bugün sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesine getirildi. Mezitli Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 18 kişiden 17'si, Yenişehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden ise 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.
Öte yandan polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbiri aldığı Mersin Adliyesi çevresinde şüphelilerin yakınları başta olmak üzere çok sayıda kişi toplandı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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