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Dünya ABD Başkanı Trump akaryakıt fiyatlarının neden yükseldiğini açıkladı
Dünya

ABD Başkanı Trump akaryakıt fiyatlarının neden yükseldiğini açıkladı

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ABD Başkanı Trump akaryakıt fiyatlarının neden yükseldiğini açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, benzin fiyatlarındaki yükselişin artık Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanmadığını savunarak rafinerileri işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump akaryakıt fiyatlarındaki yükselişe ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı'nı işaret etmek yerine yeni bir gerekçe ortaya koydu. Abd Başkanı, petrol akışının arttığını belirterek fiyatları yükselten asıl etkenin rafineriler olduğunu söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENERJİ PİYASALARINI SARSTI

ABD ile İran arasındaki savaş, küresel enerji piyasalarında dengeleri değiştirdi. Dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın aksaması, petrol ve akaryakıt fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirdi. Savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz'deki trafik, çatışmalarla birlikte ciddi ölçüde geriledi.

 

TRUMP: ARTIK HÜRMÜZ BOĞAZI DEĞİL

Akaryakıt fiyatlarının yüksek seyretmesine ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, fiyat artışlarının nedeninin artık Hürmüz olmadığını savunarak şunları söyledi: "Benzin fiyatlarını yükselten şey artık Hürmüz Boğazı değil, çünkü neredeyse her gün rekor sayıda varil petrol çıkıyor; asıl sebep "rafineriler" kelimesi. Rusya'daki rafineriler Ukrayna tarafından havaya uçuruluyor, Kaliforniya gibi Demokratların yönettiği eyaletlerdeki rafineriler ise kapatılıyor."

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