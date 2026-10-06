Jeep’ten SUV almak isteyenlere ekim sürprizi! İşte Avenger ve Compass fiyatları
Jeep, ekim ayına özel kampanyasını duyurdu. Avenger ailesinde fiyatlar 2 milyon 325 bin TL’den, Compass’ta ise 2 milyon 883 bin TL’den başlıyor.
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Jeep, ekim ayına özel kampanyasını duyurdu. Avenger ailesinde fiyatlar 2 milyon 325 bin TL’den, Compass’ta ise 2 milyon 883 bin TL’den başlıyor.
Jeep, ekim ayında Avenger ve Compass modelleri için yeni fiyat avantajlarını devreye aldı. Tam elektrikli, hibrit ve 4xe seçenekleriyle sunulan Avenger’ın yanı sıra Compass’ın Limited ve Summit versiyonları da kampanya kapsamında satışa sunuldu.
Ay boyunca Yeni Jeep Avenger BEV Summit 2.325.000 TL’den, Yeni Jeep Avenger e-Hybrid Summit 2.339.550 TL’den, Yeni Jeep Avenger 4xe Overland ise 2.880.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla müşterilerle buluşuyor. Jeep’in SUV segmentindeki güçlü temsilcisi Yeni Compass ise Limited versiyonunda 2.883.000 TL’den, Summit donanım seviyesinde ise 3.123.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Yeni Compass’ın Summit versiyonlarında iç mekâna eklenen kahverengi döşeme seçeneği ise modelin modern ve rafine kabin tasarımına daha seçkin bir atmosfer kazandırıyor.
Macera, özgürlük ve tutkunun markası Jeep®, ekim ayında sunduğu avantajlı satın alma fırsatlarıyla yeni bir SUV sahibi olmak isteyen müşterilerine cazip seçenekler sunuyor. Kampanya kapsamında mevcut araçlarını Jeep® yetkili satıcılarına getiren müşteriler, yeni Jeep Avenger ve Jeep Compass modellerinde geçerli avantajlı fiyatlardan yararlanarak yeni modellerine avantajlı koşullarla sahip olabiliyor. Jeep®’in kompakt SUV segmentindeki iddialı temsilcisi Yeni Jeep Avenger, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren elektrifikasyon seçenekleriyle ekim ayında da avantajlı koşullarla sunuluyor. Bu kapsamda Yeni Jeep Avenger BEV Summit 2.325.000 TL’den, Yeni Jeep Avenger e-Hybrid Summit 2.339.550 TL’den ve Yeni Jeep Avenger 4xe Overland 2.880.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarlasatın alınabiliyor.Tam elektrikli, e-Hybrid ve dört tekerlekten çekişli 4xe seçenekleriyle geniş bir kullanım yelpazesi sunan Yeni Jeep Avenger, markanın özgürlük ve macera ruhunu kompakt SUV dünyasına taşıyor.
Tercihini Jeep Compass’tan yana kullanacak müşteriler ise markanın karakteristik tasarım kodlarını, gelişmiş teknolojilerini ve sürüş özelliklerini bir araya getiren Limited ve Summit donanımlı versiyonlarda lansmana özel kampanyalı anahtar teslim fiyat avantajından yararlanabiliyor. Bu kapsamda Jeep Compass, Limited donanımlı versiyonunda 2.883.000 TL’den ve Summit donanımlı versiyonunda 3.123.000TL’den başlayan avantajlı fiyatarla satın alınabiliyor. Compass’ın Summit donanım seviyesinde opsiyonel donanım olarak satışa sunulmaya başlanan yeni kahverengi iç döşeme seçeneği, modelin modern ve rafine kabin atmosferine daha seçkin bir karakter kazandırıyor. Joshua kahve renk kullanılan yeni iç döşemede, kapı iç döşemeleri, ön konsol, konsol kapağı ve koltuk döşemeleri bu özel renkle güncellenirken, sürücü koltuklarının arkasında yer alan bant detayları da macera ruhunu yansıtan dikkat çekici bir tasarım unsuru olarak öne çıkıyor. Kahverengi koltuk ve döşeme özel tasarımı, üretiminde kullanlılan özel malzemeler sayesinde hem günlük kullanımın zorlu şartlarına daha dayanıklı olmasıyla hem de su geçirmez özelliğiyle ön plana çıkıyor ve markanın DNA’sını ortaya koyuyor. Yeni döşeme seçeneği, Compass’ın güçlü ve özgün dış tasarımını iç mekânda daha premium bir görünümle tamamlıyor.
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