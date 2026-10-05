  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli, TFF Başkanı'na çelenk gönderdi: Yalnız değilsin! TFF Başkanı: Ellerinden öpüyorum! Gizli tanık konuştu! 'Zekeriya Öz iş adamından 500 bin dolar aldı' Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan çağrı: Fon krizinde süreç şeffaf yürütülsün İşçiler ayaklandı: Tekstil devinin konkordato talebi reddedildi Feth-i kabirde yeni gelişme! Kozinoğlu’ndan alınan örnekler geri konuldu Kurtuluş Tayiz de aynı adresi gösterdi! Çağrı cihazı infilakı gibi fon krizi de zaman ayarlı Bekin-Kılıç kavgası büyüyor: Yeniden Refah bu FETÖ’cü ağzının karşısında mı değil mi? Türk'ün göklerdeki imzası GÖKBAĞI sahnede! Projenin ilk uydusu görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye uzayın da saygın aktörlerinden biri olacak Albayrak’tan muhalefete zehir zemberek sözler! "Bunlar koltuk uğruna böbreklerini bile satarlar"
Dünya Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
Dünya

Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari yaptığı açıklamasında "Mekke Anlaşması bölge güvenliği açısından umut verici" ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'daki Georgetown Üniversitesi'nde düzenlenen “Körfez İşbirliği Konseyi: İttifaklar, tehditler ve stratejik seçimler” başlıklı panelde, ABD-İran gerilimindeki arabuluculuk çabaları, Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve bölgesel güvenliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katar'ın bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirecek her türlü bölgesel işbirliğini desteklediğini belirten Ensari, “Mekke Anlaşması bölgemiz için çok önemli bir adım. Memnuniyetle karşılıyoruz. Bölge güvenliği açısından oldukça umut verici bir gelişme” dedi.

Ensari, Körfez ülkelerinin ise bölgesel işbirliğini hızlandırdığını ifade ederek, Körfez'in güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

 

“İran ve ABD arasında diyalog kanallarımız açık”

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin aralıksız sürdüğünü belirten Ensari, “Toplantılar devam ediyor. İran ve ABD arasında diyalog kanallarımız açık” diye konuştu.

Ensari, Katar'ın arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü ve krizin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ifade ederek, “Diplomasi ve diyalog sorunların çözümü için tek yol. Başka bir çözüm yolu görmüyoruz” dedi.

Körfez ülkelerinin İran ile diyalog kurmayı defalarca denediğini dile getiren Ensari, “Bu savaşı biz tercih etmedik ve savaşın tarafı değiliz. Tek hedefimiz diplomasi ve diyalog ile bunun sona ermesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

Ensari, arabuluculuk yapmalarına rağmen hedef alındıklarını ancak bölgesel diyaloğa açık olmaya devam edeceklerini söyledi.

 

“Hürmüz Boğazı'na alternatif olabilecek hiçbir şey yok”

Körfez ülkelerinin geçmişte pek çok kriz yaşadığını ancak bu dönemlerde bile Hürmüz Boğazı'nın açık kaldığını anlatan Ensari, mevcut durumun daha önce karşılaşmadıkları bir sınama olduğunu ifade etti.

Ensari, “Hürmüz Boğazı'na alternatif olabilecek hiçbir şey yok. Hürmüz Boğazı'nın bu şekilde kapalı kalmasının sıkıntısını sadece Körfez ülkeleri değil, tüm dünya çeker. Uluslararası kamuoyu bunun sadece Körfez'in bir problemi olmadığını anlamalı” dedi.

Boğazın kapatılmasının ve deniz trafiğinin engellenmesinin yalnızca ekonomik bir sorun olmadığını, uluslararası güvenliği de ilgilendirdiğini belirten Ensari, hayati su yollarının baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bölgedeki krizin dünya enerji sistemini, uluslararası ticareti, deniz taşımacılığını ve küresel tedarik zincirlerini etkilediğini dile getiren Ensari, savaş ve istikrarsızlığın sürmesinin küresel ekonomi üzerindeki yükü ağırlaştıracağını söyledi.

 

“Arabuluculuk yapmamız güçlü olduğumuzu gösterir”

Ensari, Katar'ın bölgedeki zorluklara rağmen ayakta kalmayı başardığını vurgulayarak, “Biz kendimizi savunacak kapasiteye sahibiz. Arabuluculuk yapmamız zayıf olduğumuz anlamına gelmez, aksine güçlü olduğumuzu gösterir” değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın uluslararası alanda kendisini ispat etmiş bir arabulucu olduğunu ifade eden Ensari, “Ülkelerimiz ile İran arasında ayrı bir düşmanlık olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Krizin çözümünün bölgesel diyalogdan geçtiğini vurgulayan Ensari, bu diyaloğun bir arada yaşama ve saldırmazlık esaslarına dayalı bir güvenlik sistemine dönüşmesi gerektiğini dile getirdi.

Riyad’da kritik zirve: Hakan Fidan ve Yaşar Güler, Mekke Savunma Anlaşması toplantısına katıldı
Riyad’da kritik zirve: Hakan Fidan ve Yaşar Güler, Mekke Savunma Anlaşması toplantısına katıldı

Gündem

Riyad’da kritik zirve: Hakan Fidan ve Yaşar Güler, Mekke Savunma Anlaşması toplantısına katıldı

Kritik zirve sonrası bildiri! Mekke İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu
Kritik zirve sonrası bildiri! Mekke İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu

Gündem

Kritik zirve sonrası bildiri! Mekke İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu

Türkiye Suudi Arabistan'la birlikte savaşa mı giriyor? Gündeme bomba gibi düşen açıklama
Türkiye Suudi Arabistan'la birlikte savaşa mı giriyor? Gündeme bomba gibi düşen açıklama

Dünya

Türkiye Suudi Arabistan'la birlikte savaşa mı giriyor? Gündeme bomba gibi düşen açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlyas Salman’dan ahirete küstah sözler! Bugün küçümsediğini yarın hatırlatırlar
Gündem

İlyas Salman’dan ahirete küstah sözler! Bugün küçümsediğini yarın hatırlatırlar

Oyuncu İlyas Salman, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yaptığı konuşmada ahiret inancına yönelik sözleri ve Ankara’ya yap..
Özgür Özel’den koltuk ikbalı için yeni siyasi hesaplar! Milliyetçi oylara göz dikip Türkiye İttifakı kılıfına sarıldılar
Gündem

Özgür Özel’den koltuk ikbalı için yeni siyasi hesaplar! Milliyetçi oylara göz dikip Türkiye İttifakı kılıfına sarıldılar

Seçim öncesi muhalefet cephesinde koltuk ve ittifak pazarlıkları yeniden alevlenirken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in milliyetçi tab..
Ali Karahasanoğlu’ndan Şamil Tayyar’a "mış mış" tepkisi!
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Şamil Tayyar’a “mış mış” tepkisi!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında fon soruşturması üzerinden yürütülen tartışmaları ve eski AK Parti Mi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23