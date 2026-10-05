Mekke İttifakı'nın genel sekreterliğine kimin seçildiği belli oldu

Riyad'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı Mekke Savunma İttifakı toplantısı sonrası bildiri yayımlandı.

Yapılan ortak açıklamada, "Taraflar, Mekke ve Medine’nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan’daki şehirler ile sivil ve ekonomik tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınamış, Suudi Arabistan’ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesinlikle reddettiklerini teyit etmişlerdir. Komite, kollektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan’a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kollektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır" denildi." denildi.

GENEL SEKRETER BELLİ OLDU

İttifakın Genel Sekreteri Pakistanlı Korgeneral Nauman Mahmood seçildi. Pakistanlı Korgeneral Nauman Mahmood

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin teyakkuz ve hazırlık durumu ile Krallık’a yönelik tehdit ve saldırılara karşı ülkenin güvenliği ile toprak bütünlüğünü korurken sergiledikleri profesyonellik ve yüksek yetkinliği takdirle karşılamıştır." ifadelerine yer verildi.

BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad’da Mekke Anlaşması kapsamında düzenlenen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakan Fidan şunları söyledi: "Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık. Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük."