Altın fiyatlarına ABD ve dolar kıskacı: Düşüşü Fed beklentisi frenledi!

HİZMET SEKTÖRÜNDE YAVAŞLAMA, MALİYETLERDE YÜKSELİŞ: ABD’de hizmet sektörüne ilişkin veriler de ekonomik görünümdeki farklı yönleri ortaya koydu. Eylül ayında sektördeki faaliyetler yavaşladı. Buna karşılık güçlü iç talep, tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı artırdı. Şirketlerin girdiler için ödediği fiyatları ölçen gösterge, dört yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Faaliyetlerdeki yavaşlamaya rağmen maliyetlerin yükselmesi, enflasyon baskısının devam ettiğini gösterdi. Veriler, enflasyonun 2027’ye kadar yüksek kalabileceğine işaret etti. Böylece istihdamdaki yavaşlamanın yanında fiyat artışlarının seyri de Fed beklentilerinin şekillenmesinde öne çıkan başlıklardan biri oldu.