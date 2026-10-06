Altın fiyatlarına ABD ve dolar kıskacı: Düşüşü Fed beklentisi frenledi!
Küresel piyasalarda ABD dolarının değer kazanması ve Hazine tahvili getirilerindeki tırmanış altın fiyatlarını ons başına 4.128 dolar seviyesine kadar geriletti. ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından Fed'in ekim ayında faiz artıracağı beklentisinin zayıflaması düşüşü sınırlarken, piyasa uzmanları aralık ayına kilitlendi. CME FedWatch verilerine göre piyasalar aralık ayı faiz kararına kilitlenirken, spot piyasada gümüş, platin ve paladyumda da satıcılı seyir hakim oldu.