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Ekonomi
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Altın fiyatlarına ABD ve dolar kıskacı: Düşüşü Fed beklentisi frenledi!

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Altın fiyatlarına ABD ve dolar kıskacı: Düşüşü Fed beklentisi frenledi!

Küresel piyasalarda ABD dolarının değer kazanması ve Hazine tahvili getirilerindeki tırmanış altın fiyatlarını ons başına 4.128 dolar seviyesine kadar geriletti. ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından Fed'in ekim ayında faiz artıracağı beklentisinin zayıflaması düşüşü sınırlarken, piyasa uzmanları aralık ayına kilitlendi. CME FedWatch verilerine göre piyasalar aralık ayı faiz kararına kilitlenirken, spot piyasada gümüş, platin ve paladyumda da satıcılı seyir hakim oldu.

#1
Foto - Altın fiyatlarına ABD ve dolar kıskacı: Düşüşü Fed beklentisi frenledi!

Güçlü dolar ve yükselen ABD tahvil getirileri, altın fiyatlarını aşağı çekti. Ons altın 4.128 dolar seviyesine gerilerken, Fed’in ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflaması kayıpları sınırladı. Piyasada aralık ayına ilişkin faiz beklentileri ve enflasyon sinyalleri öne çıktı.

#2
Foto - Altın fiyatlarına ABD ve dolar kıskacı: Düşüşü Fed beklentisi frenledi!

Altın piyasasında salı günü satış baskısı etkili oldu. Doların güçlü seyrini koruması ve ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükseliş, değerli metalin fiyatını aşağı yönlü etkiledi. ABD’den gelen ekonomik verilerin faiz beklentilerinde yarattığı değişim ise düşüşün boyutunu sınırlayan unsur oldu. Altın yüzde 0,3 değer kaybederek ons başına 4.128,69 dolara indi. ABD altın vadeli işlemleri ise 4.156 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergiledi. Böylece spot piyasada gerileme yaşanırken, vadeli işlemlerde daha sınırlı bir fiyat hareketi görüldü.

#3
Foto - Altın fiyatlarına ABD ve dolar kıskacı: Düşüşü Fed beklentisi frenledi!

GÜÇLÜ DOLAR ALTININ ÖNÜNÜ KESTİ: Altın fiyatları üzerindeki baskının başlıca nedenlerinden biri doların güçlü kalması oldu. Uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanan altın, ABD para biriminin değer kazanmasıyla diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale geldi.

#4
Foto - Altın fiyatlarına ABD ve dolar kıskacı: Düşüşü Fed beklentisi frenledi!

ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükseliş de altının hareket alanını daralttı. Dolar ve tahvil piyasasından gelen baskı aynı anda etkisini gösterirken, yatırımcıların odağında Fed’in önümüzdeki dönemde atacağı adımlar yer aldı.

#5
Foto - Altın fiyatlarına ABD ve dolar kıskacı: Düşüşü Fed beklentisi frenledi!

Piyasada bir yandan fiyatları aşağı çeken bu gelişmeler izlenirken, diğer yandan ABD ekonomisindeki yavaşlama işaretlerinin faiz kararlarına nasıl yansıyacağı değerlendirildi.

#6
Foto - Altın fiyatlarına ABD ve dolar kıskacı: Düşüşü Fed beklentisi frenledi!

İSTİHDAM VERİLERİ FAİZ BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ: Cuma günü açıklanan ABD istihdam verileri, Fed’in ekim ayındaki kararına ilişkin beklentileri etkiledi. Veriler, eylül ayında istihdam artışının tahmin edilenden daha fazla yavaşladığını ortaya koydu. Üstelik yalnızca eylül ayındaki sonuçlar değil, önceki aylara ilişkin düzeltmeler de dikkat çekti. Önceki iki ayın tarım dışı istihdam verileri aşağı yönlü revize edildi. Bu tablo, iş gücü piyasasındaki ivme kaybını daha belirgin hale getirdi.

#7
Foto - Altın fiyatlarına ABD ve dolar kıskacı: Düşüşü Fed beklentisi frenledi!

İstihdam tarafında görülen zayıflama, Fed’in bu ay faiz artıracağına yönelik beklentileri azalttı. Altın, güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri nedeniyle gerilese de faiz beklentilerindeki bu değişim düşüşün derinleşmesini sınırladı.

#8
Foto - Altın fiyatlarına ABD ve dolar kıskacı: Düşüşü Fed beklentisi frenledi!

ARALIK AYI İÇİN YÜZDE 87’LİK FİYATLAMA: Ekim ayına ilişkin faiz artışı beklentileri zayıflarken, aralık ayı için farklı bir görünüm ortaya çıktı. CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar, Fed’in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 87 olarak fiyatlıyor. Bu beklenti, piyasada faiz artışı ihtimalinin tamamen gündemden çıkmadığını gösteriyor. İstihdamdaki yavaşlama kısa vadeli beklentileri etkilerken, yılın son ayına ilişkin fiyatlamalarda faiz artışı olasılığı ağırlığını koruyor. Altın piyasası açısından da bu ayrışma öne çıkıyor. Ekim ayındaki artış beklentisinin gerilemesi fiyatlara destek verirken, aralık ayına yönelik yüksek olasılık faiz baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

#9
Foto - Altın fiyatlarına ABD ve dolar kıskacı: Düşüşü Fed beklentisi frenledi!

HİZMET SEKTÖRÜNDE YAVAŞLAMA, MALİYETLERDE YÜKSELİŞ: ABD’de hizmet sektörüne ilişkin veriler de ekonomik görünümdeki farklı yönleri ortaya koydu. Eylül ayında sektördeki faaliyetler yavaşladı. Buna karşılık güçlü iç talep, tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı artırdı. Şirketlerin girdiler için ödediği fiyatları ölçen gösterge, dört yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Faaliyetlerdeki yavaşlamaya rağmen maliyetlerin yükselmesi, enflasyon baskısının devam ettiğini gösterdi. Veriler, enflasyonun 2027’ye kadar yüksek kalabileceğine işaret etti. Böylece istihdamdaki yavaşlamanın yanında fiyat artışlarının seyri de Fed beklentilerinin şekillenmesinde öne çıkan başlıklardan biri oldu.

#10
Foto - Altın fiyatlarına ABD ve dolar kıskacı: Düşüşü Fed beklentisi frenledi!

YEMEN’DE BABÜLMENDEP ÇEVRESİNDE HAREKETLİLİK: Ekonomik verilerin yanı sıra Yemen’deki gelişmeler de gündemde yer aldı. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri, Babülmendep Boğazı çevresindeki kıyı bölgesini Moha kentine kadar yeniden ele geçirmek amacıyla hızlı bir ilerleme başlattı. Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin geçen ay kontrol altına aldığı bölgelerin çoğundan çıkarıldığını açıkladı. Bölgedeki askeri gelişmeler, dolar, tahvil getirileri ve faiz beklentilerinin öne çıktığı piyasa gündemine eşlik etti.

#11
Foto - Altın fiyatlarına ABD ve dolar kıskacı: Düşüşü Fed beklentisi frenledi!

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA GERİLEDİ: Değerli metallerdeki düşüş altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 0,6 değer kaybederek ons başına 60,67 dolara geriledi. Platin yüzde 0,7 düşüşle 1.710,08 dolara inerken, paladyum yüzde 0,2 kayıpla 1.170,15 dolara düştü. Verilen oranlara göre bu üç metal arasında en yüksek yüzdesel kayıp platinde görüldü. Altın ve diğer değerli metallerde aşağı yönlü hareket yaşanırken, piyasanın odağında güçlü doların seyri, ABD tahvil getirileri ve Fed’in faiz kararlarına ilişkin beklentiler bulunuyor.

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