30'dan fazla ülkede denendi: Çatınıza su şişesi koyun!

ÇATIDAKİ SU DOLU ŞİŞE NASIL ÇALIŞIYOR? Su dolu plastik şişe, bir çeşit iç mekân güneş lambası gibi çalışıyor. Güneş ışınları çatının dışına çıkan şişe bölümüne ulaştığında plastik ve suyun içinden geçiyor. Şişenin içindeki su, ışığın kırılmasına ve farklı yönlere dağılmasına yardımcı oluyor. Böylece güneş ışığı yalnızca tek bir noktaya yoğunlaşmak yerine odanın içerisinde daha geniş bir alana yayılıyor. Bu nedenle yöntem özellikle penceresi bulunmayan ya da az sayıda pencereye sahip, doğal ışığın sınırlı olduğu ve opak çatıların kullanıldığı mekânlarda işe yarayabiliyor.