30'dan fazla ülkede denendi: Çatınıza su şişesi koyun!
Çatıya koyulan bir su şişesi bütün gün elektriğe ihtiyaç duymadan karanlık alanları aydınlatabiliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çatıya koyulan bir su şişesi bütün gün elektriğe ihtiyaç duymadan karanlık alanları aydınlatabiliyor.
Gün içinde evin yeterince güneş almayan bölümlerini aydınlatmak için elektrikli lambaları yakmak yerine oldukça basit bir yöntem kullanılabiliyor. İçine su doldurulan şeffaf plastik bir şişenin bir bölümü çatıya yerleştirildiğinde, güneş ışığı su aracılığıyla içeriye dağıtılabiliyor.
"Moser lambası" adı verilen bu sistem, özellikle penceresi az olan veya doğal ışığın sınırlı girdiği evlerde alternatif bir aydınlatma yöntemi olarak kullanılıyor.
ADINI TAMİRCİ MOSER'DEN ALIYOR Yöntem, adını Brezilya'nın Uberaba kentinde yaşayan tamirci Alfredo Moser'den alıyor. Moser, 2000'li yılların başında Brezilya'da elektrik tedarikinde yaşanan sorunlar sırasında bu fikri geliştirdi. Sistem oldukça basit bir prensibe dayanıyordu. İçine su doldurulan şeffaf bir plastik şişe çatının içinden geçiriliyor, şişenin üst kısmı ise güneş ışığını doğrudan alacak şekilde dışarıda bırakılıyordu. Böylece dışarıdaki gün ışığından yararlanılarak gün boyunca karanlık kalan iç mekânlar aydınlatılabiliyordu.
ONLARCA ÜLKEYE YAYILDI Yöntem, 2011'den itibaren uluslararası ölçekte yayılmaya başladı. MyShelter Foundation tarafından Filipinler'de yürütülen "Liter of Light" programında bu sistem, ekonomik ve kolay uygulanabilir bir teknoloji olarak kullanıldı.
ÇATIDAKİ SU DOLU ŞİŞE NASIL ÇALIŞIYOR? Su dolu plastik şişe, bir çeşit iç mekân güneş lambası gibi çalışıyor. Güneş ışınları çatının dışına çıkan şişe bölümüne ulaştığında plastik ve suyun içinden geçiyor. Şişenin içindeki su, ışığın kırılmasına ve farklı yönlere dağılmasına yardımcı oluyor. Böylece güneş ışığı yalnızca tek bir noktaya yoğunlaşmak yerine odanın içerisinde daha geniş bir alana yayılıyor. Bu nedenle yöntem özellikle penceresi bulunmayan ya da az sayıda pencereye sahip, doğal ışığın sınırlı olduğu ve opak çatıların kullanıldığı mekânlarda işe yarayabiliyor.
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