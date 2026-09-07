Volkanik kül 7 havalimanını kapattı! “Krakatau’nun çocuğu” yeniden patladı

Endonezya’da Anak Krakatau Yanardağı günlerdir süren patlamalarla kül ve lav püskürtmeye devam ediyor. Endonezya'da Cuma günü patlayan ve günlerdir kül ile lav püskürten Anak Krakatau Yanardağı'nda hareketlilik sürüyor. Yanardağdan yayılan volkanik kül nedeniyle başkent Jakarta'ya hizmet veren iki havalimanının da aralarında bulunduğu 7 havalimanı uçuşlara kapatıldı. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 bin 300 uçuşun gecikmesi, iptali veya yönlendirilmesi nedeniyle 270 binden fazla yolcunun etkilendiği aktarıldı. Bakanlık, Jakarta'nın Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nın yerel saatle 18.00'e kadar kapalı olacağını bildirdi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeleri Azaltma Merkezi (PVMBG), "önümüzdeki dönemlerde yeni patlamaların meydana gelme ihtimalinin yüksek olmaya devam ettiği" konusunda uyarıda bulundu. PVMBG'ye göre, yanardağda son patlama Pazar günü saat 20.23'te meydana geldi. Patlamalar nedeniyle oluşan volkanik kül bulutları, yanardağın Cava Adası tarafında 20 bin feet, Sumatra Adası tarafında ve Java'daki Banten eyaletinin bazı bölgelerinde ise 50 bin feet yüksekliğe ulaştı.

36 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti

Endonezya'da Krakatau olarak bilinen eski yanardağ, 1883 yılında meydana gelen büyük patlamalarla büyük ölçüde yok olmuştu. Şiddetli patlama, denizde büyük tsunamilere neden olurken, 36 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık bir asır önce, eski Krakatau'nun bulunduğu bölgede yeni bir volkan ortaya çıkmaya başlamış ve bu volkana "Krakatau'nun çocuğu" anlamına gelen Anak Krakatau adı verilmişti.