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Gündem Cumhurbaşkanı yardımcısından erken seçim açıklaması! Seçim tarihi öne çekilecek mi?
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Cumhurbaşkanı yardımcısından erken seçim açıklaması! Seçim tarihi öne çekilecek mi?

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Cumhurbaşkanı yardımcısından erken seçim açıklaması! Seçim tarihi öne çekilecek mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, erken seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın seçimlerin normal takviminde yapılacağı esas alınarak hazırlandığını belirten Yılmaz, seçim tarihinin öne çekilmesi ihtimaline de kapıyı tamamen kapatmadı. Yılmaz, böyle bir kararın TBMM'nin yetkisinde olduğunu belirterek, “Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık yol haritasını ortaya koyan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı'nı kamuoyuna açıkladı.

Programın tanıtımının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz'a, siyaset gündemindeki erken seçim tartışmaları da soruldu.

OVP'DE ERKEN SEÇİM HESABI YOK

Yılmaz, hükümetin ekonomik programını oluştururken seçim tarihinin değişeceği yönünde herhangi bir senaryodan hareket etmediklerini söyledi.

OVP'nin mevcut seçim takvimine göre şekillendirildiğini belirten Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu programı hazırlarken, seçimlerin zamanında yapılacağını öngörerek hazırladık. Orada bir spekülatif, bir varsayım içinde olmadık.”

Böylece Yılmaz, 2027-2029 dönemine ilişkin ekonomik hedeflerin belirlenmesinde erken seçim ihtimalinin esas alınmadığını açıkça ortaya koydu.

SEÇİMİN ÖNE ALINMASI İÇİN TBMM'Yİ İŞARET ETTİ

Yılmaz'ın açıklamasının dikkat çeken ikinci bölümü ise seçim tarihinin öne alınması ihtimaline ilişkin oldu.

Bu konuda yürütmenin bugünden bir tarih veya senaryo ortaya koymasının doğru olmayacağını ifade eden Yılmaz, karar adresi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şöyle konuştu:

“Bu konular Meclis'imizin karar vereceği konu. Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük.”

HÜKÜMETİN EKONOMİK TAKVİMİ NORMAL SEÇİM TARİHİNE GÖRE

Yılmaz'ın açıklamalarıyla birlikte hükümetin 2027-2029 ekonomi programında seçimlerin planlanan zamanda gerçekleştirilmesi esasının korunduğu ortaya konuldu.

Buna karşılık Yılmaz'ın seçim tarihinin öne alınmasına ilişkin “Meclis'in takdirinde” sözleri, böyle bir karar gündeme gelmesi halinde adresin TBMM olacağını bir kez daha ortaya koydu.

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