Ali Karahasanoğlu tarih verdi: Türkiye’nin 3 yeni “altın yumurtlayan tavuğu” geliyor

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü “Müjde; 2028, 2035 ve 2042’de altın yumurtlayan 3 tavuğumuz daha olacak” başlıklı köşe yazısında, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin yürütülen tartışmalara dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu, bazı gazete ve siyasi çevrelerin işletme hakkının devrini “satış” şeklinde kamuoyuna sunduğunu belirterek buna sert tepki gösterdi.

“SATILAN BİR ŞEY YOK”

Karahasanoğlu, satış ile işletme hakkının belirli süreyle devredilmesinin birbirinden tamamen farklı olduğunu vurguladı.

“Satılan bir şey yok” diyen Karahasanoğlu, satışın mülkiyetin el değiştirmesi anlamına geldiğini, gündemdeki modelde ise köprü ve otoyolların mülkiyetinin devlette kalacağını ifade etti.

Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Korkusuz, Karar, Milli Gazete ve diğer bazı yayın organlarının kullandığı başlıkları eleştiren Karahasanoğlu, “30 yıllığına satış” şeklinde bir kavram olamayacağını, tartışılan konunun işletme hakkı olduğunu kaydetti.

KARAHASANOĞLU 3 TARİHE DİKKAT ÇEKTİ

Karahasanoğlu'nun yazısındaki en dikkat çekici bölüm ise yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen üç büyük projeye ilişkin verdiği tarihler oldu.

Karahasanoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletme süresinin 2028'de dolacağını ve ardından devletin bütün hakları devralacağını belirterek bunu “altın yumurtlayan bir tavuğumuz daha oluyor” sözleriyle değerlendirdi.

Yazar, Osmangazi Köprüsü için 2035'i, Avrasya Tüneli için ise 2042'yi işaret etti.

Karahasanoğlu şöyle yazdı:

“Devlet 2035’te Osmangazi Köprüsü ile bir altın yumurtlayan tavuk daha, 2042 yılında da Avrasya Tüneli’nin işletme süresinin dolmasıyla birlikte bir altın yumurtlayan tavuk daha sahibi olacak.”

GEÇİŞ ÜCRETLERİ İÇİN DE İDDİALI ÇIKIŞ

Karahasanoğlu, işletme hakkının özelleştirilmesi sonrasında geçiş ücretlerinin çok yüksek oranlarda artırılacağı yönündeki eleştirilere de cevap verdi.

Ücretlerin mevcut uygulamaya benzer biçimde enflasyon doğrultusunda değişeceğini öngören Karahasanoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerinin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bugünkü seviyesine ulaşmayacağını ifade ederek eleştiride bulunanlara “Hodri meydan” çağrısında bulundu.

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