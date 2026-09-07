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Dünya İnekleri satıp makine aldılar: Eski ahır şimdi para basıyor
Dünya

İnekleri satıp makine aldılar: Eski ahır şimdi para basıyor

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İnekleri satıp makine aldılar: Eski ahır şimdi para basıyor

İngiltere'nin Somerset bölgesinde yıllardır süt çiftçiliği yapan bir çift, arazilerinden yeterli verim ve kazancı elde edemeyince radikal bir karara imza attı. Jersey ve Guernsey cinsi 70 başlık büyükbaş hayvan sürüsünü elden çıkaran girişimciler, hayvanların kaldığı eski ahırı dev bir lavanta yağı damıtma tesisine dönüştürdü. Fransa’dan özel makineler ithal ederek kurdukları tesisle tarlalarından fahiş oranlarda gelir sağlamayı başardılar.

İngiltere’de süt çiftçiliği yapan bir çift, arazilerinden daha fazla gelir elde etmek için lavanta yetiştirmeyi denedi. Eski hayvan ahırını dev bir yağ damıtma tesisine dönüştüren çift, toprağından çok daha yüksek getiri sağlamayı başardı.

İngiltere’nin Somerset bölgesindeki Faulkland köyünde bir çiftin yeni bir gelir kaynağı arayışı, çiftliklerinin çehresini değiştirdi.

Çiftin amacı, ellerindeki araziden süt üretimine göre daha fazla kazanç sağlamaktı. Cheshire’da bir lavanta çiftliği olduğunu öğrenince burayı ziyaret ettiler. Gördükleri üretim modeli ilgilerini çekti ve kendi topraklarında da lavanta yetiştirmeyi denemeye karar verdiler.

Bir süre süt üretimine devam ederken lavanta da yetiştirdiler. Yeni iş çiftlikte daha fazla yer tutmaya başlayınca Jersey ve Guernsey cinsi 70 ineklerini sattılar.

ESKİ AHIRDA LAVANTA YAĞI ÜRETMEYE BAŞLADILAR

Sürünün satılmasıyla çiftlikteki çalışmalar lavantaya yoğunlaştı. Daha önce hayvanların otladığı alan, çiçek yetiştirilen bir tarlaya dönüştü.

Çift, hayvanların artık kullanılmayan ahırını da yeni işlerine uygun hale getirdi.

Ahıra iki büyük paslanmaz çelik damıtma kazanı yerleştirdiler. Hasat edilen lavanta çiçekleri bu kazanlara dolduruluyor, alt bölümdeki su ısıtılarak yağın ayrıştırılması sağlanıyordu.

Hasatta kullanılan makine ise Fransa’nın Provence bölgesindeki bir köyden getirildi. Çiftliğin ihtiyaçlarına göre bazı değişiklikler yapılan makine, eski ve sade görünümünü korudu.

Böylece daha önce süt üretimi için kullanılan binalar, lavantanın hasat sonrası işlendiği bir üretim alanına dönüştü.

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