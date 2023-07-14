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Yerel Büyükşehir’in ücretsiz sünnet hizmetine yoğun ilgi
Yerel

Büyükşehir’in ücretsiz sünnet hizmetine yoğun ilgi

Yeniakit Publisher
2023-07-14 12:34:00 -
Büyükşehir’in ücretsiz sünnet hizmetine yoğun ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez İlçesi Sakarya Bulvarı’ndaki modern sağlık merkezinde çocuklara sünnet hizmeti veriliyor. İki yıldır verilen sünnet hizmetinden bugüne kadar yaklaşık bin 500 çocuk yararlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı’ndaki Sağlık Merkezi’nde verilen ücretsiz sünnet hizmeti büyük ilgi görüyor. Sünnet hizmeti Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. 0-3 ve 6-12 yaş arasındaki çocukların ücretsiz sünnet yapıldığı merkezde randevulu hizmet veriliyor. 2021 yılında hizmete açılan Sağlık Merkezi’ndeki sünnet kliniğinde bugüne kadar yaklaşık 1500 çocuğun sünnet olduğunu söyleyen Dr. Ömer Şinasi Üstün, “Hijyenik ve steril bir ortamda lokal anestezi altında işlemleri uyguluyoruz. Aileler çocuklarının yanında oluyor, onların gözetimi altında bu hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızı işlemleri tamamlanınca ailesiyle birlikte evlerine uğurluyoruz. 15 gün sonra da kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Çok iyi ve olumlu sonuçlar alıyoruz. Aileler sünnet kliniğindeki hizmetten çok memnun. Antalya’da yaşayan aileler çocuklarını buraya getirerek sünnetlerinin yaptırılması konusunda bize güvenebilir” diye konuştu.

“Ailelere tavsiye ederim”

Çocuklarını sünnet ettirmeye geldiklerini söyleyen İsmail Coşkun, “İkiz çocuklarım Adil Kerem ve Mustafa Emir için sağlık merkezine geldik. Ben kuaförüm. Müşterilerimden Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir hizmet verdiğini duydum, araştırdım ve çocuklarımızı burada sünnet yaptırmaya karar verdik. Hijyenik bir ortam, ilgili personel, doktorumuz da güler yüzlü. Ailelere Büyükşehir Belediyesi’nin bu ücretsiz hizmetinden yararlanmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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