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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sponsorlarla anlaştı
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sponsorlarla anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 20:18:23 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sponsorlarla anlaştı

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un forma göğüs sponsorundan sonra sırt ve kol sponsorları da belli oldu.

Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunun sponsorlarının belirlendiği bildirildi.

Daha önce göğüs sponsorluğu için Mahmood Coffee ile anlaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, forma sırt için Aksa Enerji, forma kol için ise Arenya-Bona Medikal ve Control Union ile anlaştığı belirtildi.

Sponsorluk anlaşmalarının birer yıl olduğu aktarılan açıklamada, şort sponsorluk anlaşma görüşmelerinin ise devam ettiği kaydedildi.


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