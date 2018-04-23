Büyükerşen Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bakın ne dedi?

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen belediyedeki 23 Nisan kutlamaları sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. Sizin de isminiz geçiyor. Bu Eskişehir için önemli bir şey. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine "Ben bugün belediye başkanı değilim. Bugünkü belediye başkanına sorun soruları" dedi.