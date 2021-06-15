Kurbanlık fiyatları 2021 | Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala bütçelerini ayarlamak isteyenler kurbanlıkların kaç liradan satıldığını araştırmaya başladı. Peki, büyükbaş kurbanlıklar ne kadar oldu?

Büyükbaş kurbanlıklar ne kadar? Kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

Büyükbaş hayvan fiyatları hayvanların ağırlığına göre farklılık gösteriyor. Araba fiyatına kurbanlık alınabileceği gibi 5-6 bin lira civarında da bir büyükbaş alınabilir. 2020 yılında büyükbaş kurbanlıklar 5 ila 30 bin lira arasında değişin rakamlara alıcı buldu. Küçükbaş hayvanlar ise 900 ile 4 bin lira arasında değişen rakamlara satıldı. Besiciler 2021 yılında rakamların geçen yıla oranla yüzde 20-30 daha yüksek olacağını ifade ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 lira, yurt dışı ise 925 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0312 4169000 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir” dedi.

Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini yurt içinde 1050 olarak belirlerken, yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 avro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek.